Getac оновила модель захищеного планшета F110

11 августа 2021 г., 17:15

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Компанія ELKO Ukraine, офіційний дистриб'ютор Getac в Україні, оголосила що цей постачальник випустив нове покоління високопортативного та повністю захищеного планшета для мобільних фахівців, що працюють на виробництві, в автомобільній і оборонній промисловості.



Повідомляється, що як і його відомий попередник, нове покоління F110 дозволяє користувачам ефективно працювати у самих різних складних умовах. Процесор Intel Core i5/i7 quad-core 11-го покоління ("Tiger Lake") забезпечує необхідну продуктивність і легку багатозадачність, а інтегрована графіка Intel Iris Xe Graphics дає багатий візуальний досвід за будь-якого сценарію роботи. Повний список опцій бездротового зв'язку, включаючи WLAN Wi-Fi 6 (для 3-кратного збільшення швидкості передачі даних у порівнянні з попередніми поколіннями), Bluetooth 5.2 і WWAN 4G LTE/GPS, забезпечує швидку передачу даних і зв'язок з будь-якої точки – найважливіші аспекти сучасної польової роботи. Вбудований порт ThunderboltTM 4 забезпечує підключення зі швидкістю 40 Гбіт/с для розширення можливості вирішення всього спектру завдань.



Додатково до цього F110 оснащено поліпшеним 11,6-дюймовим сенсорним екраном LumiBond 2.0 з яскравістю до 1000 нт.



Як і всі пристрої Getac, нове покоління F110 створено з нуля для роботи у складних польових умовах. Сертифікати MIL-STD-810H і MIL-STD-461G забезпечують виняткову надійність. F110 також є одним з небагатьох планшетів у своєму сегменті зі ступенем захисту IP66 (у порівнянні з попереднім поколінням зі ступенем захисту IP65), що означає повний захист від проникнення пилу і води з потужних струменів. Стійкість до падінь до 6 футів (1,8 м) під час використання – у порівнянні з 4 футами (1,2 м) у попереднього покоління – і температурний робочий діапазон від -29°C до +63 °C (від -20°F до 145°F) гарантують ще більшу впевненість.



Крім поліпшених технічних характеристик, нове покоління F110 відрізняється рядом удосконалень в дизайні, які ще більше підвищують зручність використання. Серед них – оновлена система подвійної батареї з можливістю швидкої заміни без відключення живлення, переміщення слота розширення і SIM-карти (з задньої сторони на бічну) для більш зручного доступу, додано шторку камери для більшої конфіденційності та знімний SSD-накопичувач.



Також доступний повний набір сумісних аксесуарів, включаючи нову знімну клавіатуру з підсвічуванням, 88 повнорозмірних клавіш і вбудований тачпад для роботи з ноутбуком при виконанні завдань з великими обсягами даних.



Нове покоління F110 є частиною програми Getac Select, яка об'єднує попередньо сконфігуровані надійні пристрої, програмне забезпечення, аксесуари і професійні послуги у комплексні рішення, які підвищують ефективність роботи у різних вертикалях і робочих сценаріях. Ось деякі приклади:

Транспорт і логістика – склад

Автомобільна промисловість – планування, ремонт і обслуговування

Переробна промисловість – цех і виробництво



"Популярність міцних планшетів у останні роки невпинно зростає завдяки поєднанню функціональності, універсальності та простоти використання", – говорить Рік Хванг, президент бізнес групи захищених та відео рішень компанії Getac. "Із запуском нового покоління F110 ми повністю оновили лінійку наших флагманських планшетів другої половини 2020 року, яка складається з 10" UX10, 11 "F110 і 12" K120. Тепер у клієнтів на всіх вертикальних ринках є великий вибір провідних у галузі надійних рішень, що відповідають їх індивідуальним потребам ".



Нове покоління Getac F110 стане доступним для споживачів у вересні 2021 року.

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