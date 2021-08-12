Samsung анонсувала нові смартфони Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3

12 августа 2021 г., 9:15

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Samsung Electronics провела презентацію нових пристроїв. Компанія представляє третє покоління складаних смартфонів класу преміум – Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3.



Z Fold3 – це неймовірно потужний і багатозадачний пристрій для тих, хто шукає ефективні способи, щоб підвищити свою продуктивність і з головою поринути в розваги. Він має великий 7,6-дюймовий дисплей Infinity Flex і підтримку S Pen – вперше для складаних девайсів. Z Flip3 стане ідеальним вибором для прихильників поєднання стилю й функціональності. Серед його переваг: елегантний і компактний корпус, що легко поміщається в кишені, вдосконалені функції камери та більший зовнішній екран, просто створений, щоб швидко й легко користуватися ним на ходу.



«За допомогою Galaxy Z Fold3 та Z Flip3 Samsung вкотре розширює горизонти можливостей складаних смартфонів, надаючи користувачам гнучкість та універсальність, такі необхідні в сучасному мінливому світі, – прокоментував д-р Те Мун Ро, президент і керівник підрозділу мобільних комунікацій Samsung Electronics. – Будучи засновниками й лідерами категорії складаних смартфонів, із Z Fold3 та Z Flip3 ми гордо спираємося на наші традиції у сфері інновацій. Завдяки екосистемі, розробленій на засадах відкритості й інноваційності, ці пристрої забезпечать користувачів технологіями, що дають змогу по-новому насолоджуватися кожною миттю, брати якнайбільше від життя».



Z Fold3 та Z Flip3 першими серед складаних смартфонів здобули захист від води класу IPX8. Обидва пристрої також виготовлено з нового матеріалу Armor Aluminum – найміцнішого алюмінію, який коли-небудь застосовувався в смартфонах Galaxy. А з найміцнішим склом Corning Gorilla Glass Victus їм не страшні подряпини й випадкові падіння. Крім того, нова захисна плівка з еластичного ПЕТ та зміна структури шарів основного дисплея зміцнили головний екран на 80%, порівнюючи з попередніми моделями телефонів.



Як заявляє Samsung, завдяки революційному прихованому шарнірному механізму (Hideaway Hinge) розкладений під будь-яким кутом смартфон залишиться на місці, пропонуючи інноваційний досвід користування в режимі Flex. А вдосконалена технологія очищення зі зміненими щіточками допомагає усувати пил із шарнірного механізму, забезпечуючи надійність механізму та комфортне користування. Незалежне тестування компанії Bureau Veritas підтвердило, що Z Fold3 та Z Flip3 витримують більш як 200 000 складань. До того ж їх оснащено найновішим потужним 5-нм процесором і підтримкою 5Gдля найкращого досвіду користування та продуктивності, що перевищує ваші очікування.



У розкладеному стані Z Fold3 представляє 7,6-дюймовий екран Infinity Flex,Ю в якому використовується нова технологія камери, вмонтованої під дисплей. Завдяки мінімальній кількості пікселів, розміщених поверх отвору камери, Z Fold3 пропонує більшу площу перегляду, тож користувачі отримають великий і нічим не обмежений простір для своїх улюблених додатків. Екран оснащено новою дисплейною технологією Eco, завдяки чому він досягає на 29%10 більше яскравості, споживаючи менше енергії. Відтепер обидва екрани – і головний, і зовнішній – мають суперплавну частоту оновлення 120 Гц, тож ви можете насолоджуватися ще плавнішим скролінгом і швидкою взаємодією з пристроєм.



Z Fold3 першим з-поміж пристроїв Galaxy Z отримав підтримку улюбленої технології Samsung із серії Note – S Pen. Функціональність електронного пера було оптимізовано до складаних екранів, що ідеально підходить для людей, які звикли виконувати по кілька завдань водночас. На великому головному екрані легко записувати нотатки під час відеодзвінка чи відмічати список справ, читаючи електронні листи; перо S Pen також дасть змогу власникам Z Fold3 розвинути свою творчість і продуктивність. Для Z Fold3 цей інструмент постачається у двох варіантах: S Pen Fold Edition і S Pen Pro. Обидва оснащено спеціально спроєктованим висувним наконечником Pro з технологією обмеження натиску, щоб, користуючись S Pen, ви не хвилювалися, що можете пошкодити головний екран. Наразі це перо S Pen пропонує найкращий і найбільш реалістичний досвід користування від Samsung завдяки ще меншій затримці під час роботи, гарантуючи можливість миттєво й інтуїтивно занотовувати й надсилати повідомлення.



Також акцентується увага до режиму Flex, з якими користувач зможе встигати більше й відразу. Приєднатися, наприклад, до відеодзвінка через верхній екран пристрою, вивчаючи водночас інформацію щодо зустрічі на нижньому екрані. Z Fold3 пропонує оновлений режим Multi-Active Window, з яким іще простіше складати плани на вечерю, перевіряючи календар, і все це на великому дисплеї. Вдосконалена функція App Pair дає змогу створювати на Z Fold3 ярлики і в такий спосіб повторно запускати додатки пізніше. А нова панель задач допомагає швидко перемикатися між додатками, не повертаючись до головного екрана.



Z Fold3 має елегантніший, тонший та легший корпус і є більш портативним, ніж Galaxy Z Fold2. Девайс пропонує вибір із трьох стильних кольорів, що витримають випробування часом: Фантом чорний, Фантом зелений і Фантом срібний.



Оновлений зовнішній екран Z Flip3 тепер учетверо більший, тож стало значно легше переглядати сповіщення й повідомлення, не відкриваючи апарат. Можна звірятися зі своїм розкладом, перевіряти погоду, стежите за щоденною кількістю кроків за допомогою нових віджетів або синхронізувати шпалери зовнішнього екрана зі своїм новим смартгодинником Galaxy Watch4 чи Galaxy Watch4 Classic.



Z Flip3 створено, щоб запропонувати користувачам найкращі можливості для зйомки й обміну цінними митями життя. Деякі найновіші функції камери дають змогу робити ще більш приголомшливі селфі без допомоги рук у режимі Flex. А з вдосконаленим режимом швидкої зйомки (Quick Shot), який запускається подвійним натисненням на кнопку живлення, не доведеться навіть розкладати телефон, щоб легко зняти на зовнішній екран фото, а відтепер і відео. Z Flip3 також пропонує надзвичайно плавний скролінг завдяки адаптивній частоті оновлення 120 Гц.



Оновлені стереодинаміки й технологія Dolby Atmos оточать вас неймовірно чітким і насиченим просторовим звучанням незалежно від того, що саме ви дивитеся чи слухаєте. А з новою панеллю в режимі Flex додатки виглядають ще краще і ними легше користуватися: вона надає нові способи взаємодії з частково складеним Z Flip3, забезпечуючи новий досвід перегляду. Зокрема, переміщає відео у верхню половину екрана, а елементи керування, наприклад, яскравістю та гучністю – в нижню.



Серія Galaxy Z надасть доступ до більшої кількості додатків, які сповна використовують всі переваги складаних екранів. Samsung розширює партнерські відносини з такими провідними компаніями, як Google, Microsoft тощо, тож користувачі залишаться задоволеними додатками, пристосованими саме до їхніх унікальних потреб. Із додатком Microsoft Teams ви зможете оцінити всі переваги відеозустрічі, оптимізованої до режиму Flex серії Galaxy Z, та об’єднаної потужності Office і Teams. Двовіконний режим (Dual Pane) Microsoft Outlook для складаних пристроїв Samsung допоможе розвинути максимальну продуктивність на роботі: біля відкритого імейла з’явиться панель для попереднього перегляду інших листів – так само, як і на ПК. А щоб запропонувати користувачам ще більший вибір, Samsung представляє нову функцію Labs18: у разі потреби вона оптимізує ще більше додатків до складаного екрана.



Крім того, Samsung продовжує прокладати нові шляхи для розробників, полегшуючи для них процес створення чудового досвіду користування та забезпечуючи високоякісну оптимізацію. Компанія підтримує сервіс Remote Test Lab (RTL), надаючи розробникам можливість безпосередньо встановлювати й тестувати свої додатки в режимі реального часу з будь-якого місця.



До серії Galaxy Z приєдналися навушники Galaxy Buds2. Завдяки спеціально розробленій формі ними можна комфортно користуватися протягом усього дня, а їхня преміальна якість звуку – саме те, що треба, щоб будь-де зануритися в момент. Galaxy Buds2 продовжують лінійку Galaxy Buds, приєднуючись до Galaxy Buds Live та Galaxy Buds Pro, і розширюють вибір можливостей для користувачів, даючи їм більше різноманітних інструментів для задоволення своїх унікальних потреб. Динамічні двосмугові динаміки забезпечують як чіткі й дзвінкі високі ноти, так і глибокі баси, а активне шумопоглинання допомагає блокувати небажані шуми. Якщо ж вам потрібно чути, що відбувається навколо, встановіть один із трьох регульованих рівнів зовнішнього звуку20. Тепер під час телефонних дзвінків ваш голос звучатиме ще виразніше завдяки новому рішенню на основі машинного навчання, що відфільтровує різноманітні фонові шуми.



Наразі Galaxy Buds2 є найменшими та найлегшими навушниками Samsung із ергономічною вигнутою формою.



Samsung пропонує смартфони Galaxy Z за наступними цінами: від 54 999 грн за Galaxy Z Fold3 та від 30 999 грн за Galaxy Z Flip3. Вартість Galaxy Buds2 становитиме 3999 грн.



В Україні смартфони з’являться у брендових магазинах Samsung та магазинах офіційних партнерів у вересні.

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