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Amazon стала обладателем 10-миллиардного облачного контракта Агентства Национальной Безопасности США

11 августа 2021 г., 16:45
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Как сообщил сайт Nextgov, Агентство Национальной Безопасности США (АНБ) приняло решение о передаче контракта на обеспечение облачных вычислений с ориентировочным бюджетом 10 млрд долл. компании Amazon Web Services.

За данный контракт с Amazon боролась Microsoft – её главный конкурент на облачном рынке. Компания не смирилась с проигрышем и 21 июля подала в связи с этим формальный протест.

«По итогам решения мы подаём административный протест через Счётную палату правительства, – заявил представитель Microsoft. – Мы реализуем наши законные права и будем делать это осмотрительно и ответственно».

«АНБ недавно заключило контракт на предоставление ей услуг облачных вычислений, – прокомментировал ситуацию представитель АНБ. – Неудачливый претендент подал протест в Счётную палату правительства. Агентство отреагирует на протест, опираясь на соответствующие федеральные постановления».

Счётная Палата должна принять решение по протесту Microsoft к 29 октября.

О самом контракте, который носит кодовое название «WildandStormy», практически ничего не известно. Nextgov предполагает, что он является частью инициатив АНБ по модернизации своего основного хранилища секретных данных.

Этот засекреченный репозиторий – Intelligence Community GovCloud – три года назад описывался как «среда слияния больших данных», в которой осуществляется агрегация почти всей разведывательной информации, получаемой АНБ.

Согласно отчёту за 2020 год, опубликованному в FedScoop, в прошлом году Intelligence Community GovCloud работало локально. Тогда же стало известно о готовящемся проекте модернизации под названием Hybrid Cloud Initiative, с применением «аппаратного обеспечения как услуги» и «облачных вычислений по оптовым ценам».

Сделка с АНБ на 10 млрд долл. представляет собой большое достижение для облачного подразделения Amazon, на счёту которого имеется уже несколько высокопрофильных федеральных облачных контрактов.

В июле министерство обороны США объявило, что отказывается от контракта на облачные вычисления JEDI в пользу новой программы закупок, известной как Joint Warfighter Cloud Capability. JEDI, стоимость которого за 10 лет составила бы до 10 млрд долл., получила Microsoft.  Напротив, в рамках новой программы Joint Warfighter Cloud Capability Минобороны будет рассматривать заявки не только от Microsoft, но и от AWS и, возможно, других поставщиков облачных услуг.

До этого свой облачный контракт, Commercial Cloud Enterprise, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) распределило между AWS, Microsoft, Google, Oracle и IBM. Его также оценивают в десятки миллиардов долларов.

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