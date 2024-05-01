«Нова пошта» вийшла на ринок Іспанії

1 мая 2024 г., 16:35

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За заявою «Нової пошти», перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Українці можуть швидко і зручно отримувати та відправляти в Іспанію документи, посилки та вантажі. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.



Зазначено, Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post. Термін доставлення з України в Іспанію - від 8 днів.



Вартість доставлення з України в Іспанію у відділення:



Документи до 1 кг - 1000 грн

Посилки до 2 кг – 1050 грн

Посилки до 10 кг – 1700 грн

Посилки до 30 кг – 3000 грн

Вантажі від 30 до 1 000 кг – 120 грн за кожен кілограм.



У травні почне працювати адресне обслуговування - кур'єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставлення кур'єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.



“Відкриття першого відділення в Іспанії - це лише початок. Ми прагнемо бути максимально близькими до наших клієнтів, тому найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами. Плануємо відкрити по 5-6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги та Естепони, а також у столиці - Мадриді”,- розповів СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.



До 15 травня кожен клієнт, зареєструвавшись, може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставлення посилок до 30 кг з України в Іспанію.



Нагадаємо, що «Нова пошта» у Європі має понад 35 тисяч точок сервісу із виправляння та отримання посилок, із яких 90 - власні відділення Nova Post.

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