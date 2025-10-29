HPE збудує дві суперкомп'ютерні системи на базі платформ AMD для Міністерства енергетики США

29 октября 2025 г., 12:25

Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про отримання замовлення на будівництво двох потужних систем для Національної лабораторії Оук-Рідж (ORNL) Міністерства енергетики США (DOE).



Як зазначається, проєкти спрямовані на зміцнення лідерства Америки у сфері штучного інтелекту та суперкомп'ютерних технологій, які використовуються для науки, енергетики та національної безпеки.



Нові системи отримали назви Discovery та Lux.



Система Discovery стане суперкомп'ютером другого покоління, що прийде на зміну Frontier - першій у світі ексаскейл-системі, також збудованій HPE. Підкреслюється, що Discovery підвищить продуктивність для окремих застосунків до десяти разів.



Discovery буде побудована на новій суперкомп'ютерній платформі HPE Cray Supercomputing GX5000. Ця платформа поєднує архітектуру АІ та високопродуктивних обчислень (HPC), що спрощує роботу з розподіленими кластерами.



Система використовуватиме процесори AMD EPYC ("Venice") та графічні прискорювачі AMD Instinct MI430X, які забезпечують високу продуктивність та точність для моделювання, симуляції та АІ-задач.



Для роботи з АІ-моделями Discovery отримає нову систему зберігання HPE Cray Supercomputing Storage Systems K3000. Це перша в галузі індустріальна система з вбудованим відкритим програмним забезпеченням DAOS (Distributed Asynchronous Object Storage), яка, як очікується, забезпечить на 300% більше операцій вводу/виводу на секунду (IOPS) порівняно з попередником Frontier.



Новий суперкомп'ютер прискорить наукові прориви у таких галузях, як прецизійна медицина, дослідження раку, ядерна енергетика та аерокосмічна промисловість.



Друга система, Lux, буде виділеним АІ-кластером, призначеним для підтримки ініціатив DOE у сфері просунутого АІ та машинного навчання.



Lux надасть дослідникам по всій території США мультиорендну хмарну платформу, спеціально створену для тренування та інференсу (запуску) моделей АІ. Це фактично суверенна АІ-фабрика, що збільшить доступність ресурсів для АІ-завдань.



Кластер буде базуватися на серверах HPE ProLiant Compute XD685 з рідинним охолоджуванням та міститиме графічні процесори AMD Instinct MI355X, центральні процесори AMD EPYC та мережеві технології AMD Pensando.



Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор HPE, підкреслив, що Discovery та Lux прискорять "наступну еру наукових відкриттів та інновацій у сфері АІ", продовжуючи тісне партнерство HPE з DOE та AMD.



Бронсон Мессер (Bronson Messer), директор з науки в Обчислювальному центрі лідерства Оук-Ріджа, додав: "Ми очікуємо, що обидві системи сприятимуть парадигмальному зсуву в нашій продуктивності, досягаючи неперевершених успіхів у різних, критично важливих галузях наукових досліджень і лідерства".

