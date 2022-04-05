Facebook блокує хештеги, пов’язані з вбивствами в Бучі

5 апреля 2022 г., 10:35

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Як повідомляє Reuters, у Facebook обмежена дія хештегів, пов’язаних з вбивствами у Бучі.



Прессекретар Meta Енді Стоун заявив, що за блокування хештегів, зокрема #bucha та #buchamassacre здійснюється автоматизованими системами, які сканують насильницькі зображення у Facebook та Instagram.



"Це сталося автоматично через графічний вміст, який люди публікували за допомогою цих хештегів. Коли вчора нам повідомили про проблему, ми швидко розблокували хештеги", - написав він у Twitter.



Facebook і Instagram дозволяють публікувати графічний і насильницький контент, коли він поширюється з метою підвищення обізнаності про можливі порушення прав людини, але видаляє вміст, якщо він є надзвичайно відвертим.



Компанія також додає попереджувальні мітки до деяких графічних дописів, які користувачі повинні натиснути, перш ніж вони зможуть побачити зображення.



Правозахисні групи критикували підхід Meta до видалення насильницького вмісту під час конфліктів, заявляючи, що його практика очищення даних із серверів через 90 днів призводить до видалення важливих доказів військових злочинів.



Стоун сказав, що Мета «досліджує способи збереження цього типу та інших типів контенту, коли ми його видалимо», зокрема щодо війни в Україні.



Нагадаємо, що Росія відкидає будь-які звинувачення у вбивстві мирних жителів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист