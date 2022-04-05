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Національна мережа "Укртелеком" станом на 5 квітня

5 апреля 2022 г., 9:45

“Укртелеком” повідомив про відновленя надання інтернет-послуг у Миколаївській області після учорашнього ранкового пошкодження на мережі, через яке послуги були тимчасово відсутні. Фахівцям компанії вдалося досить швидко відновити доступ до інтернету.  Зараз у Миколаївській області працює 96% районних вузлів.

Як і раніше, критична інфраструктура та національна мережа “Укртелекому” працюють стабільно. Послуги надаються в усіх областях, крім Луганської.

Загальний рівень роботи районних вузлів залишається на високому рівні - 88%. Через активні бойові дії та їх наслідки у деяких областях показники такі: у Донецькій - 62%, Запорізькій - 64%, Чернігівській - 68%, Херсонській - 72% та Харківській - 74%.

Компанія робить все можливе, щоб відновлювати надання послуг навіть у час війни.

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