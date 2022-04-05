За добу подано електроенергію 16 тисячам споживачів

5 апреля 2022 г., 11:25

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Як повідомляє «Укренерго», енергомережа продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи, підтримуючи частоту на рівні 50 Гц.



«Укренерго» та оператори систем розподілу намагаються якнайшвидше отримати доступ до пошкоджених ліній електропередачі та підстанцій, що знаходяться на звільнених територіях Київської, Сумської та Харківської областей. У міру того, як військові завершуватимуть розмінування цих територій, буде відновлюватися електропостачання в цих регіонах. За минулу добу оператори систем розподілу подали електроенергію 16 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області – 6,7 тисячам, Запорізькій – 4,9 тисячам, Сумській – 3,3 тисячам, Луганській – 1,1 тисячі споживачів, Донецькій – 156 споживачам.



По інформації Міністерство енергетики загалом за березень 2022 року енергоспостачання поверталось 1 718 154 споживачам. За перші 4 дні квітня – понад 188 800 абонентам.



Між тим в мережі продовжують працювати всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх споживачів: побутових, військових, лікарні та комунальні підприємства тощо. Графік споживання в межах норми.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на 4 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1229 населених пунктів, загалом понад 754 тисяч споживачів.

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