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Ежемесячная глобальная аудитория TikTok уже достигла 1 миллиард активных пользователей

28 сентября 2021 г., 9:25
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Ежемесячная глобальная аудитория TikTok уже достигла 1 миллиард активных пользователей

Как сообщает Reuters, этим летом во всем мире аудитория TikTok перевалила отметку в  1 миллиарда активных пользователей в месяц — таким образом рост с июля прошлого года составил 45%.

По словам компании, крупнейшими рынками популярного приложения для коротких видео являются США, Европа, Бразилия и Юго-Восточная Азия.

За последние несколько лет TikTok продемонстрировал заметный рост количества пользователей по всему миру, несмотря на строгие нормативные требования, с которыми сервис сталкивается в США и других регионах.

Ранее компания заявляла, что к январю 2018 года у нее было около 55 миллионов пользователей глобально. Это число выросло до более 271 млн уже к декабрю того же года, а к декабрю 2019 года — до 508 миллионов и к июлю 2020 года - 689 млн.

Согласно последнему квартальному отчету Facebook, на конец июня 2021 года в соцсети было зарегистрировано 2,9 миллиарда пользователей, так или иначе использующих сервис хотя бы раз в месяц.

TikTok ранее заявлял, что к августу 2020 года количество загрузок приложения в мире превысило 2 миллиарда.

Платформа для обмена видео принадлежит китайскому технологическому гиганту ByteDance. Ранее в этом году TikTok назначил финансового директора ByteDance Шузи Чу (Shouzi Chew), гражданина Сингапура, новым генеральным директором компании.

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