 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1282)

12.09 - 19.09

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Vodafone розігнав LTE-мережу до рекордно високої швидкості в 772 Мбіт/с

27 сентября 2021 г., 17:25

Vodafone спільно з компанією Nokia провели успішне тестування роботи мережі у принципово новий спосіб. Інженери успішно здійснили агрегацію чотирьох несучих частот: LTE1800 20Mhz 4x4 + LTE2100 10Mhz 4x4 + LTE2600 10Mhz 4x4 + LTE900 5Mhz 2x2.

Результатом експерименту став новий рекорд швидкості – на комерційній базової станції, розташованій на технологічному майданчику оператора, вдалося отримати пікову швидкість 772 Мбіт/с.

Як повідомляється, проведене тестування показало, що потенціал технології LTE не тільки в освоєнні нових діапазонів частот, але й у використанні вже наявних частотних ресурсів мобільних операторів.

Підкреслюється, що Vodafone Україна продовжує інтенсивне будівництво та впровадження нових технологій на мережі, пропонуючи абонентам послуги і сервіси нового рівня. У травні цього року Vodаfone вже встановив рекорд швидкості, розігнавши мережу 4G до 733 Мбіт/с із застосуванням обладнання Nokia Airscale. Лінійка Nokia Airscale забезпечить компанії Vodаfone Україна повну свободу дій щодо запуску сервісів на базі будь-яких дозволених (2G, 3G, 4G) та майбутніх технологій (5G).

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  