Vodafone розігнав LTE-мережу до рекордно високої швидкості в 772 Мбіт/с

27 сентября 2021 г., 17:25

Vodafone спільно з компанією Nokia провели успішне тестування роботи мережі у принципово новий спосіб. Інженери успішно здійснили агрегацію чотирьох несучих частот: LTE1800 20Mhz 4x4 + LTE2100 10Mhz 4x4 + LTE2600 10Mhz 4x4 + LTE900 5Mhz 2x2.



Результатом експерименту став новий рекорд швидкості – на комерційній базової станції, розташованій на технологічному майданчику оператора, вдалося отримати пікову швидкість 772 Мбіт/с.



Як повідомляється, проведене тестування показало, що потенціал технології LTE не тільки в освоєнні нових діапазонів частот, але й у використанні вже наявних частотних ресурсів мобільних операторів.



Підкреслюється, що Vodafone Україна продовжує інтенсивне будівництво та впровадження нових технологій на мережі, пропонуючи абонентам послуги і сервіси нового рівня. У травні цього року Vodаfone вже встановив рекорд швидкості, розігнавши мережу 4G до 733 Мбіт/с із застосуванням обладнання Nokia Airscale. Лінійка Nokia Airscale забезпечить компанії Vodаfone Україна повну свободу дій щодо запуску сервісів на базі будь-яких дозволених (2G, 3G, 4G) та майбутніх технологій (5G).

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