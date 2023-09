Exos CORVAULT – нова інфраструктурна система зберігання Seagate

22 сентября 2023 г., 17:55

Компанія Seagate анонсувала Exos CORVAULT, нову систему зберігання даних, орієнтовану на організації, що працюють у сфері медіа та розваг (M&E) і що дозволяє скоротити експлуатаційні витрати за рахунок більш тривалого терміну служби дисків.



Exos CORVAULT компанії Seagate - це високопродуктивна, ефективна та довговічна блокова система зберігання даних великої ємності, що має функцію самовідновлення та забезпечує п'ятидекадну доступність при масштабуванні сховища для розгортання в центрах обробки даних. Відмінною особливістю CORVAULT від інших корпоративних систем зберігання даних є зручність роботи, порівнянна з керуванням одним жорстким диском, лише з багатопетабайтною міткістю. Компанія Seagate, що раніше випускалася в стандартному форм-факторі 4U для великих стійок глибиною 1,2 м, тепер пропонує формфактор 5U для більш компактних стійок глибиною 1 м, які зазвичай використовуються в компаніях, що займаються ремонтом і обслуговуванням. Exos CORVAULT 5U84 забезпечує гіпермасштабну ефективність центрів обробки даних завдяки швидкому розгортанню, оптимізації управління даними та зниженню втручання персоналу.



"Протягом багатьох років компанія pixitmedia співпрацює з компанією Seagate, надаючи нашим клієнтам, що працюють у сфері M&E, революційні технології. Сьогодні ми раді об'єднати новий CORVAULT 5U84 з нашим програмно-визначеним рішенням для зберігання даних pixstor, щоб створити високопродуктивне, масштабоване та гнучке сховище даних із найкращою у своєму класі сукупною вартістю володіння, спеціально розроблене для задоволення жорстких вимог медіа-процесів", - говорить Бен Лівер, генеральний директор та співзасновник компанії pixitmedia. "Надійні, доступні та енергоефективні системи зберігання даних Seagate надають нашим клієнтам свободу інновацій та дають їм можливість співпрацювати, забезпечуючи при цьому повну безпеку активів".





Наголошується, що нове рішення CORVAULT знижує експлуатаційні витрати та зменшує загальне енергоспоживання процесора, оперативної пам'яті та мережевих ресурсів в архітектурі програмно-визначуваних центрів обробки даних до 50%. Все це забезпечується технологіями захисту даних Seagate, включаючи технологію кодування стирання Advanced Distributed Autonomic Protection Technology (ADAPT) у поєднанні з автономною регенерацією дисків (ADR) для автоматичного оновлення жорстких дисків на вимогу.



"Новаторська технологія Exos CORVAULT забезпечує комплексне високо-містке, безпечне та надійне сховище, яке ідеально підходить для вимогливої до даних галузі M&E", - каже Мелісса Банда, віце-президент компанії Seagate з рішень та послуг у галузі зберігання даних. "Завдяки інноваціям ADAPT та ADR наше новітнє рішення для зберігання даних підтверджує наше прагнення до сталого розвитку. Компанія Seagate займає лідируючи позиції в галузі мінімізації електронного сміття та впливу на довкілля при одночасному підвищенні ефективності використання ресурсів для створення стійкої дата-сфери".

