Seagate анонсує зовнішній твердотільний накопичувач LaCie Rugged SSD4

Компанія Seagate Technology оголосила про випуск LaCie Rugged SSD4 — компактного зовнішнього твердотільного накопичувача, створеного для творців, що працюють за межами студії.



Для режисерів, фотографів і звукорежисерів, яким потрібне надійне та високопродуктивне сховище даних, Rugged SSD4 забезпечує швидкість читання до 4000 МБ/с і запису до 3800 МБ/с. Порт USB 40 Гбіт/с дозволяє користувачам швидко передавати файли та працювати безпосередньо з накопичувача на Mac, iPad, ПК і мобільних телефонах.



«Зараз творцем може бути кожен, а не лише фахівці з фото- та відеознімання. В епоху AI та форматів ультрависокої роздільної здатності, таких як ProRes 4K, швидке та надійне локальне сховище важливіше, ніж будь-коли. Незалежно від того, чи редагуєте ви на ходу, чи архівуєте відзнятий матеріал для майбутнього використання, сховище стає стратегічним активом у вашому творчому процесі», - зазначив Аві Грінгарт (Avi Greengart), президент і провідний аналітик Techsponential.



Окрім швидкості, Rugged SSD4 має клас захисту IP54 від пилу та води та витримує падіння з висоти до 3 метрів. Його фірмовий помаранчевий бампер, розроблений Нілом Поултоном (Neil Poulton), підкреслює його довговічність для виїзного фільмування і редагування в дорозі.



Завдяки місткості до 4 ТБ, Rugged SSD4 готовий працювати з будь-якими матеріалами — від RAW-відео до аудіо високої роздільної здатності. Підтверджуючи прагнення LaCie до екологічно свідомого дизайну, накопичувач містить щонайменше 35% перероблених матеріалів (за вагою). У комплект також входить двомісячна підписка на Adobe Creative Cloud Pro і трирічна обмежена гарантія з послугами відновлення даних Rescue.



Основні характеристики продукту:



Передавайте масивні файли за лічені секунди або редагуйте безпосередньо з накопичувача завдяки швидкості читання до 4000 МБ/с і запису до 3800 МБ/с.

Швидке підключення з коробки завдяки USB 40 Гбіт/с, USB 20 Гбіт/с, USB 10 Гбіт/с, Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 і Thunderbolt 3.

Сумісний з USB-C iPhone, які знімають у форматі ProRes 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду, що підходить для швидкого розвантаження та мобільного редагування.

Підходить для мобільних робочих процесів і непередбачуваних умов завдяки класу захисту IP54 від пилу та води та випробуванню на падіння з висоти до 3 метрів.

До 4 ТБ пам'яті в компактному, портативному корпусі для універсального використання в дорозі.

Екологічний дизайн: Виготовлено щонайменше з 35% перероблених матеріалів (за вагою).

Постачається з двомісячною підпискою на Adobe Creative Cloud Pro, включно з доступом до Adobe Firefly.

Включає 3-річну гарантію та послуги відновлення даних Rescue.



Накопичувач LaCie Rugged SSD4 вже доступний за ціною: $134,99 (1 ТБ), $249,99 (2 ТБ) і $479,99 (4 ТБ).

