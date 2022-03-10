ESET припиняє продаж рішень з кібербезпеки в Росії та Білорусі

10 марта 2022 г., 12:35

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У відповідь на російське вторгнення в Україну компанія ESET припиняє продаж продуктів домашнім користувачам, підприємствам та організаціям у Росії та Білорусі. Продаж державним організаціям вже був заборонений з 2016 року, коли уряд Росії запровадив нові податкові правила та вимоги до сертифікації, спрямовані на підтримку локальних вендорів.

Крім цього, фонд ESET надає громадянам України допомогу в розмірі 500 тис. євро у формі прямої грантової підтримки та пожертвувань через неурядові організації (а саме фонд Integra та «ЮНІСЕФ»). Також компанія збирає кошти серед працівників та заохочує персонал до активної волонтерської діяльності, а також підтримує співробітників та сім’ї ексклюзивного дистриб’ютора ESET в Україні, включно з наданням допомоги з житлом, коштами та необхідними речами.

Попри активні наступальні дії ворога, користувачі продуктів ESET в Україні продовжують отримувати цілодобову допомогу від локальних спеціалістів у співпраці з провідними фахівцями зі штаб-квартири. У зв'язку з критичною важливістю кіберзахисту в умовах війни ліцензії ESET, термін яких нещодавно закінчився, було поновлено автоматично та надано можливість здійснити перехід на рішення з вищим рівнем захисту.

Також компанія ESET посилила рівень захисту організацій у зоні війни та з країн, які беруть участь у міжнародному реагуванні, оскільки вони можуть стати ціллю атак. На додаток до цього, компанія пропонує новим та наявним користувачам у всьому світі можливість безплатно додати хмарну пісочницю для потужного захисту від «0-денних» атак.

ESET надає інформацію багатьом міжнародним та європейським організаціям, які виявляють та протидіють кіберзагрозам в умовах війни. Компанія прагне зробити цифровий світ безпечнішим завдяки телеметрії шкідливого програмного забезпечення та дослідженням з безпеки. Дослідження публікуються в офіційному блозі WeLiveSecurity для швидкого реагування користувачів на інциденти з безпеки.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист