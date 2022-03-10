10 марта 2022 г., 13:35

Одна з провідних e-commerce платформ у світі Shopify припиняє операції у РФ та Білорусії, та оголошує підтримку Україні, українським продавцям та партнерам.



“За останні два тижні світ став свідком глибокої трагедії. Як і багато інших, ми були глибоко стурбовані неспровокованими нападами та війною в Україні”, йде в заяві.



У найближчому майбутньому Shopify не стягуватиме комісійні з українських продавців і партнерів. Оскільки мільйони українських біженців відчайдушно потребують підтримки, компанія також внесе кошти для надання гуманітарної допомоги через партнера Flexport. Компанія Shopify також компенсує пожертвування співробітників на підтримку цієї допомоги.



Крім того, Shopify тимчасово призупиняємо роботу в Росії та Білорусі та буде дотримуватися відповідних санкцій.



Shopify підтримує всіх, кого безпосередньо торкнулася ця криза та сподівається на негайне припинення цієї трагічної ситуації та повернення миру в Україні.

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