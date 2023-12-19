ЄС планує вкласти понад 760 млн євро у цифровий перехід та кібербезпеку

19 декабря 2023 г., 17:35

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Європейська Комісія ухвалила поправки до програми «Цифрова Європа» на 2023-2024 роки.



Комісія ухвалила змінені робочі програми на 2024 рік у рамках проекту «Цифрова Європа» (Digital Europe Programme, DEP), в яких визначено цілі та конкретні тематичні напрямки, на які буде виділено 762,7 мільйона євро.



Як зазначається, ці робочі програми включають стратегічні інвестиції, що відіграватимуть важливу роль у втіленні ідей Цифрового десятиліття (Digital Decade). Програма «Цифрова Європа» спрямована на зміцнення технологічного суверенітету Європи та виведення цифрових рішень на ринок на користь громадян, державних органів влади та бізнесу, одночасно сприяючи досягненню цілей Європейського зеленого курсу (European Green Deal).



Основна робоча програма на 2024 рік отримає майже 549 мільйонів євро. Більше половини цієї суми буде спрямовано на забезпечення продовження та розвитку діяльності, розпочатої в рамках попередніх робочих програм. Програма охоплює конкретні проекти розгортання, які використовують цифрові технології, такі як суперкомп’ютери, дані, штучний інтелект, хмарні технології, кібербезпека і передові цифрові навички,



Ще 40% фінансування Робочої програми 2024 буде спрямовано на конкретну підтримку безперешкодної реалізації проєктів Цифрового десятиліття, що охоплюють кілька країн, включаючи можливості для Європейських консорціумів цифрової інфраструктури (European Digital Infrastructure Consortia, EDIC), посилення зусиль у галузі штучного інтелекту та додаткові заходи, пов’язані з ключовими цифровими політиками, такими як віртуальні світи, хмарні технології та квантова енергетика.



Визнаючи зростаюче значення штучного інтелекту, робоча програма 2024 присвячує п’яту частину свого фінансування посиленню підтримки АІ. Це включає заходи, спрямовані на створення екосистеми навколо великих мовних моделей в Європі, підтримку імплементації та дотримання Закону про АІ, фінансування Платформи віртуальних близнюків людини (Virtual Human Twin Platform), просування інновацій АІ в охороні здоров’я, а також продовження фінансування таких проектів, як Destination Earth.



Програма 2024 також запроваджує нові заходи у ключових сферах цифрової політики. Серед них - початкове фінансування пілотного проєкту, що демонструє безшовну інтеграцію і сумісність промислового IoT Edge з розробками Telco Edge, створення Центру 3D-компетенцій для сектору культурної спадщини, а також надання квантових метаболічних МРТ-датчиків для діагностики і лікування раку.



Поряд зі зміненою основною робочою програмою, Комісія опублікувала зміни до спеціальної робочої програми з кібербезпеки з бюджетом 214 млн євро на 2024 рік. Ця сума буде спрямована на підтримку, зокрема, виявлення кіберзагроз та обмін інформацією про них, імплементацію законодавства ЄС у сфері кібербезпеки, готовність до надзвичайних ситуацій у разі кібератак та взаємодопомогу, національні координаційні центри.



Фінансування також буде надано для ефективної імплементації законодавства ЄС у сфері кібербезпеки, включаючи Директиву NIS2 та Акт про кіберстійкість, з особливим акцентом на підтримку малих та середніх підприємств.



Механізм реагування на надзвичайні ситуації включатиме заходи з забезпечення готовності та взаємодопомоги, що фінансуються в рамках робочої програми з кібербезпеки DEP, а також заходи з реагування на інциденти, що фінансуються в рамках основної робочої програми.



З метою сприяння співпраці і зміцнення спільноти фахівців з кібербезпеки в кожній державі-члені, робоча програма DEP з кібербезпеки надаватиме підтримку існуючим або новим національним координаційним центрам.

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