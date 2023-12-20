Застосунком «Дія» користується вже майже 20 млн українців

20 декабря 2023 г., 8:35

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У Києві відбулася присвячена побудові цифрової держави конференція Diia Summit, участь в якій взяли перші особи держави. Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія» існує вже чотири роки. Наразі «Дія» – це 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. За час війни в застосунку та на порталі з’явилося понад 70 нових сервісів – від комплексної послуги для ВПО до грантової програми «єРобота». Наразі застосунком користується близько 19,8 млн українців.

Під час Diia Summit презентовано ряд нововведень та це більше зручних сервісів, серед яких:

Перереєстрація авто. Найбільш очікувана послуга для водіїв, яка суттєво змінює підхід до процесу купівлі-продажу авто. Тепер в «Дії» це можна зробити в лічені хвилини без зайвих перевірок і посередників. Це значно прискорює процес та прибирає корупційні ризики.

е-Підприємець. Комплексний сервіс, який дасть змогу за однією заявою отримати одразу вісім послуг, необхідних для запуску чи розвитку власної справи. Він буде доступний як для новостворених, так і для дійсних бізнесів. Зараз сервіс на етапі тестування, проте найближчим часом запрацює для всіх українців.

Внесення змін про ФОП. Відтепер послуга буде автоматичною. Більше не потрібно вказувати податкові дані, коли змінюєте інформацію про ПІБ, місцезнаходження бізнесу, КВЕДи чи контакти. «Дія» сама знайде все необхідне у реєстрах та сформує заявку. Результат – протягом кількох хвилин.

Послуги для моряків. На порталі «Дія» моряки вже можуть подати заяву про отримання кваліфікаційних документів командного складу. А також записатися на кваліфікаційний іспит та подати скаргу на відмову в отриманні кваліфікаційних документів. Зараз у роботі й інші послуги. Зокрема, модернізація процесу отримання кваліфікаційних документів для моряків, а також розширення категорії звань для рядового складу. У найближчі місяці планується додати на порталі «Дія» замовлення «Послужної книжки моряка» зі зручним способом оплати та доставлення.

Крім того, на саміті презентували новий дизайн «Дії», що відображає розвиток концепції від за стосунку з цифровими документами до єдиного інструменту для взаємодії громадянина й держави.

На події також анонсували плани «Мінцифри» на наступний рік. Серед них запуск окремого сервісу для держслужбовців «Дія.Офіс», а також застосунку «Мрія» – нового освітнього продукту, який допоможе громадянам навчатися та розвиватися.

У межах Diia Summit посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про виділення 150 млн дол. на підтримку цифрової трансформації. Кошти будуть надані протягом п’яти років через проєкт «Підтримка цифрової трансформації» на створення ефективних цифрових екосистем для підтримки економічного зростання, прозорої відбудови та впровадження нових цифрових послуг для громадян та бізнесу, які мають антикорупційний ефект.

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