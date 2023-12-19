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Cisco переклала українською освітні курси з кібербезпеки, мережевих технологій та програмування

19 декабря 2023 г., 16:35

Cisco переклала українською освітні курси з кібербезпеки, мережевих технологій та програмування

У сучасному світі знання в галузі кібербезпеки, мережевих технологій та програмування стають необхідністю. Навички, пов’язані з цими сферами, не лише сприяють особистій безпеці в онлайн-просторі, а й допомагають побудувати успішну кар’єру.

Академія Cisco переклала дев’ять власних освітніх курсів українською мовою, щоб допомогти українцям розширити знання в цих галузях. Серед них: «Вступ до кібербезпеки»; «Основи роботи мережі»; «Мережеві пристрої та початкова конфігурація»; «Безпека кінцевих пристроїв»; «Захист мережі»; «Управління кіберзагрозами»; «Вступ до IoT та цифрової трансформації»; «Основи Python» та English for IT.

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