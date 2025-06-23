Спеціальна пропозиція – 15% знижка на ліцензії Microsoft 365 Copilot 

23 июня 2025 г., 15:30

30 червня 2025 року завершується раніше анонсована акція на придбання Microsoft 365 Copilot зі знижкою 15%.

Встигніть скористатися вигідною пропозицією та отримати інструмент на основі штучного інтелекту, який допоможе розкрити потенціал ваших співробітників і прискорити розвиток компанії шляхом автоматизації бізнес-процесів, допомоги в прийнятті рішень та оптимізації рутинних задач.

Деталі пропозиції:

Пропозиція доступна для замовників, які купують хмарні підписки через CSP-канал;

В акції беруть участь нові замовлення на річні ліцензії Microsoft 365 Copilot;

Мінімальна кількість ліцензій для отримання знижки: 10;

Максимальна кількість ліцензій для замовлення: 2400.

Хочете дізнатися більше про Copilot? Дивіться запис вебінару за посиланням.

Період пропозиції обмежений, тому зв’яжіться з нашими фахівцями вже зараз за телефоном: +38 044 490 22 20 або напишіть на [email protected]

Ми допоможемо вам швидко оформити замовлення та інтегрувати Microsoft 365 Copilot у ваш бізнес.

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