ELKO Ukraine починає дистрибуцію компонентів Xilence для ПК

19 марта 2024 г., 14:35

Компанія ELKO Ukraine повідомляє про підписання договору щодо постачання блоків живлення, корпусів та систем охолодження німецького бренду Xilence. Завдяки характеристикам та оптимальному ціноутворенню продукція Xilence має популярність, як у кінцевих споживачів, так і серед системних інтеграторів та виробників комп’ютерів.

Xilence Technology – німецько-китайська компанія, що була заснована у 2003 році і є визнаним експертом у галузі систем охолодження та зниження шуму персональних комп’ютерів та ноутбуків. Її основна продукція – блоки живлення та системи охолодження настільних ПК, ноутбуків, процесорів, жорстких дисків, графічних карт та модулів пам'яті. Розробники та інженери Xilence прагнуть зробити комп'ютери якомога тихішими та енергоефективними, попри збільшення їх обчислювальної потужності та графічної продуктивності.

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