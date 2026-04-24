OpenAI презентувала GPT-5.5, який змінює парадигму роботи з комп’ютером

24 апреля 2026 г., 9:35

Компанія OpenAI офіційно представила свою найновішу розробку GPT-5.5, яку розробники описують як модель нового класу інтелекту для виконання реальної роботи.

Як повідомляється, новинка відрізняється від попередніх версій здатністю самостійно оперувати програмним забезпеченням, планувати багатоетапні завдання та орієнтуватися в неоднозначних умовах до повного досягнення результату. Користувачам більше не потрібно керувати кожним кроком моделі, оскільки GPT-5.5 здатна брати на себе повний цикл виконання роботи, включаючи написання та відлагодження коду, онлайн-дослідження, аналіз даних та створення документів.

Особливий прогрес зафіксовано в агентному кодуванні та використанні комп’ютерних інтерфейсів. У тестах на складні робочі процеси в командному рядку модель досягла точності 82,7%, значно випередивши GPT-5.4 та конкурентів. OpenAI зазначає, що модель стала набагато ефективнішою у використанні токенів, демонструючи вищу якість відповідей при менших витратах ресурсів. Наприклад, у бенчмарку FrontierMath (Tier 4) GPT-5.5 показала результат 35,4% проти 27,1% у попередньої версії, що підкреслює її перевагу в складних математичних міркуваннях.

Окрім базової версії, компанія запускає GPT-5.5 Pro для професійних передплатників. Ранні тести показують суттєве покращення якості відповідей у бізнес-сфері, юриспруденції та аналізі даних. Наприклад, один із засновників компанії Every Ден Шиппер (Dan Shipper) назвав модель першою, що володіє серйозною концептуальною чіткістю, здатною на глибоку реархітектуру складних систем. Водночас OpenAI впровадила найсуворіші заходи безпеки, особливо щодо кіберзагроз, запровадивши спеціальні класифікатори ризиків та програму Trusted Access для верифікованих захисників інфраструктури.

GPT-5.5 була розроблена та навчена на системах NVIDIA GB200 та GB300 NVL72, що дозволило досягти високої продуктивності без збільшення затримок.

Вихід GPT-5.5 знаменує перехід AI від ролі консультанта до ролі автономного виконавця, що кардинально змінює ландшафт ринку праці в інтелектуальних сферах. Здатність моделі оперувати операційною системою та приймати рішення в умовах невизначеності робить її повноцінним агентом, що може значно підвищити продуктивність розробників програмного забезпечення та науковців. Проте це також створює нові виклики для безпеки, оскільки автономія в кіберпросторі може бути використана для автоматизації складних атак, що вимагає від регуляторів та компаній швидкої адаптації до нових типів загроз.

Вартість доступу через API для розробників складе 5 дол. за 1 млн вхідних токенів та 30 дол. за 1 млн вихідних токенів для стандартної моделі, тоді як версія Pro коштуватиме 30 дол. та 180 дол. відповідно.

Наразі доступ до новинки відкривається для користувачів тарифних планів Plus, Pro, Business та Enterprise у ChatGPT та Codex, а розгортання API очікується найближчим часом.

