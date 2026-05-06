Nova Digital пропонує систему електронного документообігу для бізнесу NovaDoc

6 мая 2026 г., 12:25

0

Tweet

Платформа електронного документообігу NovaDoc, розроблена IT-компанією Nova Digital для автоматизації внутрішніх процесів групи NOVA («Нова Пошта» та інші), виходить на зовнішній ринок. Наразі сервіс об’єднує близько 20 тис. контрагентів, а загальна кількість підписаних документів перевищила 1 млн.

NovaDoc охоплює повний цикл роботи з документами – від створення та погодження до підписання й зберігання. Платформа підтримує кілька способів авторизації: за номером телефону, за допомогою електронного ключа, через кваліфікований електронний підпис Дія.Підпис.

Сервіс дозволяє керувати архівами документів, налаштовувати ролі та рівні доступу користувачів, а також інтегруватися з корпоративними системами через API.

Серед функціональних можливостей: редагування документів перед підписанням, відкликання підпису, додавання коментарів, необхідних вкладень в будь-якому форматі, використання шаблонів для типових процесів, а також інструменти пошуку та сортування документів, що спрощують роботу з великими архівами. Всі сповіщення про статус документів приходять користувачам на електронну пошту, а сама платформа працює у форматі PWA-додатку, що дозволяє використовувати її зі смартфона без встановлення додаткового програмного забезпечення.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI