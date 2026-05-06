Мережа GameStop хоче придбати вчетверо дорожчий eBay

6 мая 2026 г., 17:25

Глава компанії GameStop Раян Коен зробив недружню пропозицію щодо купівлі eBay за близько 56 млрд дол. – по $125 за акцію, з премією 20% до п’ятничної ціни закриття. GameStop вже накопичив приблизно 5% акцій eBay починаючи з 4 лютого, має 9 млрд дол. готівки на балансі та лист-зобов'язання від TD Bank на 20 млрд дол. боргового фінансування.

Оплата структурована як 50% готівкою та 50% акціями GameStop. Сама GameStop оцінюється лише в 12 млрд проти 46 млрд в eBay до оголошення, і джерела WSJ припускають залучення близькосхідних суверенних фондів для закриття розриву. У разі відмови ради директорів Коен готовий йти на proxy fight, хоча вікно для номінації директорів перед червневими зборами вже закрито.

Особистий інтерес Коена в угоді прописаний у його переглянутому на початку року компенсаційному пакеті: до 35 млрд дол. в акціях GameStop, якщо капіталізація компанії досягне 100 млрд. Поглинання eBay – найпряміший спосіб дотягнутися до цієї планки, оскільки органічно роздрібна мережа відеоігор на такі цифри не виходить.

Коен упевнений, що eBay має коштувати не нинішні 46 млрд дол., а набагато більше, сотні мільярдів, і впевнений, що зможе цього домогтися.

