4 мая 2026 г., 19:33

Найгірший бриф 2026 року. Останній раз чув його вчора. Пару сторінок тексту з "фантазіями" AI про використання AI.

Перекладаю на людську: «Не знаємо, де у нас проблема. Але чули, що AI її вирішить».

AI - не вирішує. AI - підсилює.

Якщо під ним немає даних, контексту і governance - він підсилює хаос.

Я говорив про це ще на RAU Summit: NO DATA - NO AI.

І відтоді нічого не змінилось. McKinsey у звіті про масштабування agentic AI (2025) фіксує те саме: 2 з 3 компаній експериментують з AI-агентами, але менше 10% отримують від них реальну цінність. Причина №1 за McKinsey - 8 з 10 компаній вказують дані як головну перешкоду.

Але є одна категорія, яка ближче до Agentic AI, ніж їй здається.

Користувачі Qlik.

Бо в них уже є:

- керована модель даних

- семантичний шар

- governance і контроль доступу

- платформа, якій бізнес довіряє

Це і є той фундамент, без якого AI-агент галюцинує замість давати відповіді, яким можна довіряти.

Без слайдів про «майбутнє AI» і з живими сценаріями:

- Discovery Agent знаходить патерни, про які ви не здогадувалися спитати

- Qlik Answers відповідає на бізнес-питання природною мовою

- AskQ — те саме для Qlik Sense Enterprise Client-Managed (on-premise, для тих, хто не в хмарі)

Якщо ваш бриф звучить саме як «зробіть нам AI» - приходьте зі скепсисом. Приходьте з даними. Приходьте з питаннями.

