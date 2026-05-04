Ігор Філіпенко

«Зробіть нам AI»

4 мая 2026 г., 19:33
Найгірший бриф 2026 року. Останній раз чув його вчора. Пару сторінок тексту з "фантазіями" AI про використання AI. 
 
Перекладаю на людську: «Не знаємо, де у нас проблема. Але чули, що AI її вирішить».
 
AI - не вирішує. AI - підсилює.
Якщо під ним немає даних, контексту і governance - він підсилює хаос.
 
Я говорив про це ще на RAU Summit: NO DATA - NO AI.
 
І відтоді нічого не змінилось. McKinsey у звіті про масштабування agentic AI (2025) фіксує те саме: 2 з 3 компаній експериментують з AI-агентами, але менше 10% отримують від них реальну цінність. Причина №1 за McKinsey - 8 з 10 компаній вказують дані як головну перешкоду.
 
Але є одна категорія, яка ближче до Agentic AI, ніж їй здається.
 
Користувачі Qlik.
 
Бо в них уже є:
- керована модель даних
- семантичний шар
- governance і контроль доступу
- платформа, якій бізнес довіряє
 
Це і є той фундамент, без якого AI-агент галюцинує замість давати відповіді, яким можна довіряти.
 
 
Без слайдів про «майбутнє AI» і з живими сценаріями:
- Discovery Agent знаходить патерни, про які ви не здогадувалися спитати
- Qlik Answers відповідає на бізнес-питання природною мовою
- AskQ — те саме для Qlik Sense Enterprise Client-Managed (on-premise, для тих, хто не в хмарі)
 
Якщо ваш бриф звучить саме як «зробіть нам AI» - приходьте зі скепсисом. Приходьте з даними. Приходьте з питаннями.

