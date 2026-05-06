Доходи AMD у першому кварталі зросли на 38%

6 мая 2026 г., 9:35

Корпорація AMD представила фінансові результати за перший квартал 2026 року, які перевершили очікування аналітиків завдяки стрімкому зростанню продажів у сегменті дата-центрів.

Загальна виручка компанії склала 10,3 млрд дол., що на 38% більше порівняно з торічних 7,4 млрд дол.

Чистий прибуток за GAAP майже подвоївся, досягнувши 1,4 млрд дол., тоді як прибуток на одну акцію за Non-GAAP склав 1,37 дол., випередивши консенсус-прогноз у 1,29 дол. Як повідомляє видання CNBC, на фоні цих новин акції компанії зросли на 5% під час подовжених торгів.

Основним локомотивом зростання став підрозділ Data Center, виручка якого підскочила на 57% до 5,8 млрд дол. Генеральна директорка AMD Ліза Су (Lisa Su) підкреслила, що цей сегмент тепер є основним драйвером доходів компанії. Успіх забезпечено високим попитом на серверні процесори EPYC та активним нарощуванням постачань прискорювачів серії Instinct. За словами Лізи Су, у майбутньому очікується подальше прискорення зростання серверного бізнесу в міру масштабування постачань для задоволення попиту на AI-рішення.

Інші підрозділи компанії також продемонстрували позитивну динаміку. Комбінована виручка сегментів Client та Gaming склала 3,6 млрд дол., що на 23% більше, ніж торік. Зокрема, клієнтський бізнес зріс на 26% до 2,9 млрд дол. завдяки популярності процесорів Ryzen та розширенню частки ринку AI-ПК. Напрямок вбудованих систем (Embedded) приніс 873 млн дол. доходу, продемонструвавши зростання на 6%. Окрім традиційних чипів, AMD готується до виходу на ринок повномасштабних серверних систем Helios, що мають стати прямим конкурентом рішенням Grace Blackwell від NVIDIA.

На другий квартал 2026 року AMD прогнозує виручку на рівні близько 11,2 млрд дол., що передбачає зростання на 46% у річному обчисленні. Очікується, що валова маржа за Non-GAAP складе приблизно 56%. Компанія вже отримала великі замовлення на свої майбутні системи Helios від таких гігантів, як Meta та OpenAI. Попри глобальний дефіцит пам'яті та логістичні виклики через геополітичну нестабільність, AMD продовжує інвестувати в R&D та нові інструкції AI Compute Extensions для архітектури x86, розроблені спільно з Intel.

Звітність AMD за перший квартал 2026 року фіксує остаточну трансформацію компанії з виробника комплектуючих для ПК у повноцінного гравця ринку AI-інфраструктури. Зростання сегмента Data Center на 57% свідчить про те, що AMD вдалося подолати скептицизм інвесторів щодо здатності конкурувати з NVIDIA у сфері GPU.

Головним стратегічним викликом для AMD залишається здатність масштабувати виробництво в умовах дефіциту передової упаковки чипів та пам'яті HBM. Попри «подвійний удар» по прогнозах, компанія все ще значно відстає від лідера ринку за обсягами постачань AI-прискорювачів. Проте співпраця з Intel над розширенням x86 для AI-задач може дати AMD унікальну перевагу — можливість запропонувати клієнтам найвищу обчислювальну щільність на рівні CPU, що стає критичним для розвитку агентського AI, де потреби в інференсі зростають експоненціально.

