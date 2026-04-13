Сукупний дохід Тор-10 українських розробників склав 54,67 млрд грн у 2025 році

«Опендатабот» повідомляє, що 54,67 млрд грн склав сукупний дохід актуального рейтингу найбільших ІТ-компаній. Це на 3% менше ніж сукупний дохід компаній-лідерів у 2025 році. «Вхідний квиток» до Тор-10 кращих компаній наразі складає 2,69 млрд грн. Трійка лідерів залишилась незмінна, проте до переліку додалось чотири компанії-новачки.

Перше місце традиційно посідає «Глобаллоджик Україна» (GlobalLogic). Торік компанія втратила 7% доходу, однак змогла збільшити прибуток на 15% – до 748 млн грн. У компанії наголошують, що стабільність бізнесу підтримує, зокрема, і системна соціальна відповідальність.

«Понад 5500 українських інженерів GlobalLogic зберігають довоєнний рівень продуктивності, працюючи над більш ніж 500 міжнародними проєктами. За рік компанія залучила 50 нових клієнтів, що держить стабільність бізнесу. Водночас близько 400 співробітників служать у ЗСУ, а компанія системно підтримує благодійні ініціативи. Зокрема, нещодавно ми подвоїли донат команди для Superhumans – загалом передали 1,5 млн грн, що дозволить протезувати трьох ветеранів. Паралельно GlobalLogic розвиває ветеранські програми, щоб допомогти спеціалістам повернутися до роботи», – зазначає Анна Щербакова, Head of Operations, GlobalLogic Ukraine & EMEA.

Друге та третє місця поділили між собою компанії групи Epam. «Епам Системз» знизила дохід на 10% – до 10,22 млрд грн, тоді як «Епам діджитал», навпаки, зросла до 9,24 млрд грн. Разом вони сформували 19,46 млрд грн доходу – це 36% від загального обсягу десятки. Водночас сумарний прибуток двох компаній скоротився до 1,78 млрд грн.

Четверту позицію вже третій рік поспіль утримує «Люксофт Солюшнс» (Luxoft). Дохід компанії також зменшився на 11% та склав 4,85 млрд грн, а прибуток скоротився на 16%, до 220 млн грн.

Компанія Кілобайт1024 – новачок рейтингу, який одразу увірвався на п’яте місце. Дохід компанії зріс удвічі – до 4,41 млрд грн, а прибуток сягнув рекордних для десятки кращих 2,49 млрд грн. Фактично компанія замінила у рейтингу «Фінтех бенд» – бізнес тих самих власників, Олега Гороховського та Михайла Рогальського, який за рік втратив понад половину доходу. У такому успіху компанія вбачає три причини: стале зростання бізнесу, міжнародні інвестиції та впровадження АІ.

«Кілобайт1024, частина Fintech-IT Group, не лише залучає міжнародні інвестиції, а й перетворює їх у стабільні фінансові результати та довгострокову капіталізацію. Наш окремий фокус – інвестиції в штучний інтелект як в інфраструктуру майбутнього: від автоматизації продуктів до підвищення ефективності команд. Саме поєднання інвестицій, технологічної глибини та послідовного підходу дозволяє зростати навіть у нестабільних умовах», – зазначають у компанії Кілобайт1024.

Ще одне помітне оновлення відбулося в групі SoftServe. У рейтингу з’явилися одразу дві нові компанії – «Софтсерв діджітал» (SoftServe Digital) та «Софтсерв матрікс» (SoftServe Matrix). Перша зайняла шосте місце, збільшивши дохід у 1,7 раза до 3,75 млрд грн та отримавши у 100 разів більший прибуток – 214 млн грн.

Створена у 2024 році «Софтсерв матрікс» отримала 2,85 млрд грн доходу та збільшила прибуток у 2,8 раза – до 143 млн грн. Натомість інша компанія групи, «Софтсерв Технології», покинула рейтинг. Загалом дві компанії SoftServe сформували 12% сукупного доходу Індексу 2026.

Сьому позицію посіла «Тієтоеврі кріейт Україна» (Tietoevry Create), раніше відома під назвою «Інфопульс Україна». Дохід компанії зменшився на 2% до 3,01 млрд грн. Проте прибуток компанії збільшився на 17% до 389 млн грн.

Інститут інформаційних технологій «Інтелліас» (Intellias) опустився з п’ятого на дев’яте місце, адже втратив майже третину доходу та отримав 2,77 млрд грн у 2025 році. Прибуток компанії також скоротився більш ніж удвічі до 136 млн грн.

Десяту позицію обіймає ще один новачок рейтингу – «Капджемінай Україна» (Capgemini), заснована у березні 2024 року. Вже за рік роботи компанія показала найбільший приріст доходу серед лідерів: у 2,5 раза до 2,69 млрд грн. Прибуток компанії збільшився на 5% – 282,5 млн грн.

Окрім уже згаданих «Софтсерв Технології» та «Фінтех бенд», актуальний індекс залишили ще дві компанії – «Хайлоад солюшнс» (Favbet) та «Сквод Україна» (SQUAD), які також помітно втратили у доході.

