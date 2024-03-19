SK Hynix почала серійне виробництво перших в галузі HBM3E

19 марта 2024 г., 15:33

Компанія SK hynix офіційно повідомила про початок серійного виробництва HBM3E, новітнього типу пам'яті.

Замовники почнуть отримувати чипи вже з кінця березня.

Корейська компанія оголосила про свій успіх у розробці HBM3E лише сім місяців тому. SK hynix очікує, що успішне серійне виробництво HBM3E, а також її досвід першого в галузі постачальника HBM3 допоможуть закріпити її лідерство в галузі пам'яті для АІ.

Виробник зазначає, що його новітній продукт є найкращим в індустрії за всіма параметрами, необхідними для пам'яті штучного інтелекту, включаючи швидкість та контроль тепловиділення. Чип може обробляти до 1,18 ТБ даних за секунду.

Оскільки пам'ять в АІ-системах працює на надзвичайно високій швидкості, контроль над тепловиділенням є ще однією ключовою характеристикою. HBM3E від SK hynix має на 10% кращі показники розсіювання тепла порівняно з попереднім поколінням завдяки застосуванню передового процесу MR-MUF.

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