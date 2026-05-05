Сергіq Мартинчук отримав призначення старшим віцепрезидентом Visa

5 мая 2026 г., 17:15

Компанія Visa, лідер індустрії електронних платежів, оголосила про призначення Сергія Мартинчука на посаду старшого віцепрезидента та регіонального менеджера компанії в Україні, Молдові, Південно-Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі. Він працюватиме в Києві й відповідатиме за загальну операційну діяльність та реалізацію стратегії Visa у 17 країнах.

На цій посаді Сергій Мартинчук змінив Крістіну Дорош, яка перейшла на нову глобальну роль у підрозділі додаткових послуг Visa та нещодавно переїхала до Сан-Франциско (США), де розташована штаб-квартира компанії. Мартинчук зосередиться на зміцненні співпраці з фінансовими установами, торговими підприємствами, технологічними та державними партнерами, а також подальшому розвитку цифрових платежів у регіоні.

Сергій Мартинчук має близько 20 років управлінського досвіду в регіоні та раніше обіймав керівні ролі у Cisco. Він поєднує глибоку експертизу у сфері технологічних трансформацій із практичним досвідом реалізації стратегічних ініціатив та управління командами. Мартинчук очолював масштабні організації, сприяючи зростанню бізнесу та вибудовуючи тісні відносини з клієнтами, партнерами й регуляторами. Має академічну освіту в галузі комп’ютерних наук і фінансів.

В Україні Visa вже понад 30 років співпрацює з банками, торговими підприємствами та державними установами для розбудови сучасної, безпечної та інклюзивної екосистеми цифрових платежів. Завдяки цим партнерствам Visa продовжує впроваджувати інновації у сферах токенізації, біометричних платежів та електронної комерції. В Україні розташована регіональна штаб-квартира Visa, яка слугує хабом для впровадження передових глобальних платіжних технологій у 17 країнах.

