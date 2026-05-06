Palantir підвищує річний прогноз до 7,66 млрд дол.

6 мая 2026 г., 11:45

Компанія Palantir Technologies оголосила про підвищення прогнозу річної виручки після того, як результати першого кварталу 2026 року суттєво перевершили очікування ринку.

Загальний дохід компанії за звітний період зріс на 85% і склав 1,63 млрд дол., тоді як аналітики прогнозували 1,54 млрд дол.

Як повідомляє видання Reuters, ключовим драйвером успіху стало масове впровадження аналітичних платформ та інструментів штучного інтелекту в оборонному та комерційному секторах. Генеральний директор Алекс Карп (Alex Karp) у листі до акціонерів зазначив, що Сполучені Штати залишаються незмінним ядром бізнесу, який зараз переживає фазу стрімкого піднесення.

Урядовий сегмент США продемонстрував зростання на 84%, згенерувавши 687 млн дол. доходу. Важливою віхою стала інтеграція системи Maven AI - платформи управління та контролю, яка аналізує дані з поля бою та ідентифікує цілі. Maven офіційно стає program of record для Пентагону, що гарантує її довгострокове використання в усіх видах збройних сил США. Окрім оборонних замовлень, Palantir зміцнює позиції в цивільних відомствах, нещодавно уклавши контракт на 300 млн дол. із Міністерством сільського господарства США.

Комерційний підрозділ компанії у США показав ще більш вражаючу динаміку, зафіксувавши ріст на 133% до 595 млн дол. Корпоративні клієнти активно використовують AI-платформи Palantir для інтеграції великих масивів даних та автоматизації прийняття операційних рішень. Скоригований прибуток на акцію склав 33 центи, що перевищило очікувані 28 центів. На фоні цих успіхів компанія переглянула річний прогноз виручки до рівня 7,65–7,66 млрд дол., що значно вище попередніх оцінок у 7,18–7,20 млрд дол.

Головним ризиком для компанії залишається висока концентрація бізнесу навколо одного ринку - США. Хоча Алекс Карп називає це перевагою, будь-які зміни у бюджетній політиці Вашингтона або етичні дискусії навколо використання AI у війні можуть вплинути на капіталізацію. Однак поточна геополітична ситуація лише стимулює попит на інструменти прийняття рішень у реальному часі. Для інвесторів основним показником залишатиметься здатність Palantir утримувати темпи зростання вище 80% при одночасному контролі над операційними витратами, які мають зрости до кінця року.

