Sandisk звітує про вибухове зростання виручки - на 97%

4 мая 2026 г., 15:35

Корпорація Sandisk оприлюднила фінансові результати за третій квартал 2026 фіскального року, продемонструвавши безпрецедентну динаміку зростання.

Виручка компанії за звітний період склала 5,95 млрд дол., що на 97% перевищує показники попереднього кварталу та значно випереджає власні прогнози корпорації. Чистий прибуток за GAAP склав 3,615 млрд дол., або 23,03 дол. на розбавлену акцію. Як повідомляється, такий успіх обумовлений стратегічним зміщенням фокусу в бік високовартісних сегментів ринку, насамперед Datacenter, доходи від якого злетіли на 233%. Генеральний директор компанії Девід Геккелер (David Goeckeler) назвав цей квартал фундаментальною точкою перелому для технологічного лідерства компанії.

Ключовим елементом нової стратегії Sandisk став перехід на нову бізнес-модель (New Business Model, NBM), яка базується на багаторічних партнерствах із клієнтами, підкріплених твердими фінансовими зобов'язаннями. На кінець третього кварталу компанія вже підписала три такі угоди, а на початку четвертого кварталу додала ще дві. За словами керівництва, цей підхід забезпечує структурно вищу та стабільнішу прибутковість у довгостроковій перспективі. Окрім операційних успіхів, корпорація підкреслила відсутність боргового навантаження на балансі та запуск нової програми викупу акцій, що має додатково підвищити цінність компанії для інвесторів.

У четвертому кварталі 2026 року Sandisk очікує подальшого прискорення темпів зростання. Прогнозована виручка має скласти від 7,75 млрд дол. до 8,25 млрд дол. Показник чистого прибутку на акцію за Non-GAAP очікується в діапазоні від 30,00 дол. до 33,00 дол. Такий оптимізм базується на поєднанні сприятливої цінової кон'юнктури на ринку пам'яті та успішної зміни міксу продуктів на користь найбільш маржинальних рішень для обробки та зберігання даних. Девід Геккелер наголосив, що нульовий борг та потужна генерація готівки дозволяють компанії впевнено реалізувати плани з капіталізації.

Неймовірні результати Sandisk, зокрема зростання сегмента Datacenter на 233%, свідчать про те, що компанія успішно перехопила ініціативу у конкурентів на ринку флеш-пам'яті високої щільності. Перехід до моделі NBM із твердими фінансовими зобов'язаннями клієнтів є революційним кроком для індустрії, яка десятиліттями потерпала від різких цінових коливань. Фактично Sandisk трансформує свій бізнес із циклічного виробника «заліза» на сервісно-орієнтованого інфраструктурного партнера, чия виручка тепер захищена довгостроковими контрактами.

