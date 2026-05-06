 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна за місяць удвічі збільшила кількість ударів middle strike

6 мая 2026 г., 8:15
Сили оборони України суттєво збільшили кількість middle strike по противнику. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
 
У квітні кількість уражень складів, штабів, систем ППО та логістики противника на відстані 20–150 км зросла вдвічі порівняно з березнем та у чотири рази – порівняно з лютим.
 
«Це безпосередньо впливає на ситуацію на передовій і послаблює можливості росії», – зазначив Михайло Федоров.
 
Як повідомляло раніше Міністерство оборони України, у квітні засобами middle strike було уражено близько 25 російських ППО та РЛС, 55 складів, 33 обʼєкти інфраструктури БпЛА, а також 17 штабів та точок управління.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  