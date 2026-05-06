Україна за місяць удвічі збільшила кількість ударів middle strike

6 мая 2026 г., 8:15

Сили оборони України суттєво збільшили кількість middle strike по противнику. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

У квітні кількість уражень складів, штабів, систем ППО та логістики противника на відстані 20–150 км зросла вдвічі порівняно з березнем та у чотири рази – порівняно з лютим.

«Це безпосередньо впливає на ситуацію на передовій і послаблює можливості росії», – зазначив Михайло Федоров.

Як повідомляло раніше Міністерство оборони України, у квітні засобами middle strike було уражено близько 25 російських ППО та РЛС, 55 складів, 33 обʼєкти інфраструктури БпЛА, а також 17 штабів та точок управління.

