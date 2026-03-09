ELKO Ukraine розширює портфель рішеннями Streamplify для створення контенту та геймінгу

9 марта 2026 г., 16:25

ELKO Ukraine оголошує про початок дистрибуції рішень для стримінгу, створення відеоконтенту та онлайн-комунікації бренду Streamplify екосистеми Pro Gamers Group. Асортимент охоплює ключові інструменти для кіберспортсменів та авторів відео: вебкамери, мікрофони, світло, аксесуари та інші пристрої.

Пантограф Streamplify Mount Arm створений для зручного розміщення камер, світла або мікрофонів у стримінговому просторі. Це регульований шарнірний кронштейн, який дозволяє легко змінювати положення обладнання та фіксувати його в потрібній точці.

Модель підтримує навантаження до 2,5 кг та має широкий діапазон регулювання: 360° обертання і 210° зміни кута. Пантограф може висуватися до 75 см і легко адаптується під різні конфігурації столу, а система кліпс для кабелів допомагає підтримувати порядок. Кріплення на стіл через струбцину дає змогу звільнити робочий простір і зробити студію більш організованою.

Вебкамера Streamplify CAM PLUS забезпечує відео у форматі Full HD 1080p із частотою 60 кадрів на секунду, що робить її оптимальним вибором для стримінгу, відеоконференцій та створення контенту. Автофокус допомагає зберегти чіткість зображення навіть при зміні дистанції до камери.

Інтегроване кільцеве підсвічування з трьома режимами колірної температури дає змогу швидко адаптувати освітлення під умови кімнати. Камера оснащена поворотною кришкою-шторкою для приватності, а магнітна підставка забезпечує стабільне встановлення на різних поверхнях. Працює за стандартом UVC/UAC – підключається без драйверів і відразу готова до роботи.

Мікрофон студійного класу Streamplify MIC PRO, розроблений для стримінгу, подкастів і запису контенту. Він підтримує високу частоту дискретизації 192 кГц / 24 біт, забезпечуючи чітку та деталізовану передачу голосу, а технологія шумозаглушення допомагає зменшити сторонні звуки у кадрі.

Мікрофон пропонує чотири полярні режими запису: кардіоїдний, стерео, всеспрямований та двонаправлений, що дають змогу адаптувати його під різні сценарії використання. Функція tap-to-mute, регулювання чутливості, роз’єм для моніторингу через навушники та антивібраційне кріплення роблять MIC PRO універсальним інструментом для створення професійного звуку.

Ультралегкий бездротовий петличний мікрофон Streamplify MIC GO, створений для блогерів, стримерів та інтерв’юерів, які записують контент у русі. Компактний корпус і магнітні кліпси дають змогу швидко закріпити мікрофон на одязі та отримати стабільний звук без складного монтажу.

Всеспрямований мікрофон із технологією шумозаглушення забезпечує природне та чисте звучання голосу навіть у динамічних умовах. Завдяки зарядному кейсу автономність пристрою досягає 21 години, а якісне ПЗ – швидко підключати мікрофон до смартфонів, ПК або планшетів через USB-C.

