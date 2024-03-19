Новий процесор Snapdragon 8s Gen 3 з ядром Cortex-X4 націлений на флагманські смартфони

19 марта 2024 г., 13:45

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Компанія Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 3, чипсет, який пропонує набір функцій Snapdragon преміумкласу і водночас коштує стільки ж, скільки чипи 8 Gen 2 і 8 Gen 3.



8s Gen 3 - це 4-нм чіп з основним ядром Cortex-X4 на частоті 3,0 ГГц, чотирма продуктивними ядрами на частоті 2,8 ГГц і трьома ефективними ядрами на частоті 2,0 ГГц. Він підтримує до 24 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x (до 4200 МГц) і сховище UFS 4.0. Для підключення використовується USB 3.1 Gen 2 через USB-C.



Це не просто урізана версія 8 Gen 3, оскільки тут є ядро Cortex-X4 з меньшою тактовою частотою, а також 4 великих ядра і 3 маленьких для конфігурації 1+4+3. Оригінальний чип 8 Gen 3 має конфігурацію 1+5+2.



Підтримка оперативної пам'яті ближче до 8 Gen 2, і в наявності старіший модем Snapdragon X70 5G, а не X75. Однак Qualcomm стверджує, що у 8s Gen 3 реалізовано підтримку 3GPP Release 17 і економію енергії 5G, чого немає у 8 Gen 2. У будь-якому разі, чип готовий до нового стандарту Wi-Fi 7, тому телефони зможуть користуватися більшою пропускною спроможністю і меншою затримкою. Що стосується аудіо, то підтримується бездротова потокова передача 15 біт 44,1 кГц без втрат, а також Auracast.



Генеративний AI знаходиться на передньому краї, оскільки нові додатки завоювали велику популярність, але також виявили нові проблеми. На чипі 8s можуть працювати найпопулярніші моделі, такі як Llama 2, Baichuan-7B і Gemini Nano (власники Pixel 8 нещодавно дізналися, що їхні телефони не можуть працювати з Gemini Nano). Підтримуються моделі з кількістю параметрів до 10 млрд. Модель s не така швидка, як 8 Gen 3, але вона вигідно відрізняється від старішої 8 Gen 2 підтримкою штучного інтелекту на пристрої.



Зазначається, новий чип покликаний забезпечити флагманські можливості камери та найвищу продуктивність в іграх. У першому випадку він включає потрійний 18-бітний ISP, який працює в парі з Hexagon NPU для обробки зображень. Це дає змогу використовувати функцію "камера, що завжди відчуває", яка прискорює розблокування обличчя і сканування QR-кодів. Комбінація ISP+NPU також підвищує якість зображення в темряві та навіть може виконувати функцію outpainting (обрізки зображення).



Платформа може працювати з трьома камерами 36 Мп зі швидкістю 30 кадрів на секунду і нульовою затримкою затвора або з однією камерою 108 Мп зі швидкістю 30 кадрів на секунду, але без затримки затвора. Максимальна роздільна здатність захоплення зображення становить 200 Мп. Підтримуються 10-бітові зображення і відео HEIC і HEVC, а також відео 4K HDR зі швидкістю до 60 кадрів за секунду. Примітна відсутність режиму відео 8K, а також 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду. Ці режими передбачені для старших моделей 8-ї серії.



Для ігор Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) оснащений потужним графічним процесором Adreno. Він підтримує апаратне прискорення трасування променів. Adreno Frame Motion Engine 2.0 дозволяє подвоїти частоту кадрів без додаткового енергоспоживання, Snapdragon Game Super Resolution додає додаткові пікселі до зображення без зайвих витрат.



Підтримуються вбудований дисплей QHD+ з частотою до 144 Гц або 4K-дисплей з частотою 60 Гц, а також змінні частоти оновлення в діапазоні від 1 до 240 Гц. Для зовнішніх дисплеїв підтримуються панелі з роздільною здатністю до 8K (30 Гц) або 1080p з високою частотою оновлення (до 240 Гц).



У чипі реалізовано декодування відео H.265 і AV1 (до 4K при 60 к/с) з відтворенням HDR (HDR10+, Dolby Vision, HLG).



Кілька великих виробників смартфонів уже заявили про використання Snapdragon 8s Gen 3 для своїх телефонів, зокрема Honor, iQOO, Realme і Xiaomi. Повідомляється про появу таких моделей вже в найближчі місяці.

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