Квартальний дохід Intel зріс на 7,2% до 13,58 млрд дол.

24 апреля 2026 г., 11:45

Компанія Intel оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал 2026 року, показники якого значно перевищили прогнози аналітиків та спровокували стрибок акцій на 20% під час подовжених торгів.

Чипмейкер отримав дохід у розмірі 13,58 млрд дол., що на 7,2% більше порівняно з минулим роком, тоді як ринок очікував лише 12,42 млрд дол. Скоригований прибуток на акцію склав 29 центів, що суттєво випередило консервативний прогноз аналітиків у 1 цент.

Основним драйвером став підрозділ центрів обробки даних, дохід якого зріс на 22% до 5,1 млрд дол. на тлі ажіотажного попиту на процесори. Генеральний директор Intel Лі-Бу Тан (Lip-Bu Tan) зазначив, що в епоху агентного AI роль CPU знову стає фундаментом обчислень, оскільки потреби клієнтів виходять за межі використання лише графічних чипів від NVIDIA. Окрім того, дохід контрактного виробництва Intel зріс на 16% до 5,4 млрд дол., хоча значна частина цього обсягу поки припадає на випуск власних продуктів компанії.

Позитивну динаміку підкріпили новини про стратегічну співпрацю з Ілоном Маском. Intel приєдналася до проєкту Terafab в Остіні для розробки та виробництва чипів для SpaceX, xAI та Tesla. Під час звіту Tesla Маск підтвердив плани використовувати майбутній техпроцес 14A від Intel для випуску компонентів для електромобілів, роботів та орбітальних центрів даних SpaceX. Лі-Бу Тан наголосив, що Intel та Маск шукають нетрадиційні шляхи підвищення ефективності виробництва в умовах глобального дефіциту потужностей.

Незважаючи на успіхи в доходах, Intel все ще залишається збитковою компанією: чистий збиток зріс до 4,28 млрд дол. порівняно з 887 млн дол. роком раніше. Це зумовлено величезними витратами на будівництво нових заводів та освоєння складних техпроцесів, зокрема вузла 18A в Аризоні. Проте оптимізм інвесторів підтримується статусом компанії як фаворита адміністрації Дональда Трампа, яка минулого року зробила уряд США найбільшим акціонером Intel у межах стратегії з повернення виробництва напівпровідників до країни.

Поточні результати Intel вказують на те, що компанія нарешті почала виходити з тривалої кризи, перетворившись із наздоганяючого гравця на стратегічний актив національного значення. Переорієнтація ринку AI на агентні обчислення повертає попит на CPU, де Intel традиційно має сильні позиції. Партнерство з Ілоном Маском та SpaceX додає Intel необхідного технологічного іміджу та завантажує потужності підрозділу контрактного виробництва, що є критично важливим для конкуренції з TSMC.

