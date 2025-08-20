 
Sergey Petrenko

«95% компаній отримують «нульову віддачу» від інвестицій у GenAI»

20 августа 2025 г., 19:01

Звіт MIT про те, що 95% компаній отримують «нульову віддачу» від інвестицій у генеративний AI, спровокував цілком передбачуваний розпродаж. Компанія Nvidia втратила 3,5%, хоча нещодавно стала першою компанією з капіталізацією у 4 трлн дол. Palantir та ARM впали ще сильніше – на 9,4% та 5% відповідно.

Цікаво, що найбільше падіння показали Oracle та AMD – саме ті компанії, які демонстрували найкращу динаміку з травня – на 5,9% та 5,4% відповідно.

Financial Times вбачає ще одну причину в словах Сема Альтмана (Sam Altman), який минулого тижня сказав, що «деякі інвестори втратять багато грошей».

Втім, за останні п’ять років ми так звикли до щоденних стрибків фондового ринку на відсотки та десятки відсотків у різні боки, що тепер це навіть корекцією ніхто не називає. Це лише волатильність, не більше.

