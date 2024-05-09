Дохід Arm за 2024 фінансовий рік збільшився на 20,7% до 3,233 млрд дол.

9 мая 2024 г., 17:24

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Arm Holdings опублікував фінансові результати за четвертий фінансовий квартал свого 2024 фінансового року.



Зазначається, що показники були вище очікувань завдяки впровадженню ядер на основі нової архітектури ARMv9 та оптимізму ринку щодо штучного інтелекту.



У четвертому кварталі, що завершився 31 березня, Arm отримала чистий прибуток у розмірі 224 мільйони доларів при доході в 928 мільйонів доларів. Дохід перевищив верхню межу попереднього прогнозу і збільшився на 47% у річному обчисленні.



За весь фінансовий рік компанія отримала чистий прибуток у розмірі 306 млн дол., у попередньому році було 524 млн дол.



Дохід Arm за 2024 фінансовий рік збільшився на 20,7% порівнюючи з показниками 2023 р. до 3,233 млрд дол. (було 2,679 млрд дол.).



"Ми завершили наш фінансовий рік, вперше досягнувши доходу понад 3 мільярди доларів, і з сильним попутним вітром прямуємо до 2025-го фінансового року, оскільки АІ сприяє зростанню попиту на технології на базі Arm на всіх ринках", - зазначив Рене Хаас, генеральний директор Arm, в листі, надісланому акціонерам.



У четвертому фінансовому кварталі дохід від роялті Arm виріс на 37% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 514 млн дол., завдяки більш високій ставці роялті на чіпи на базі ARMv9.



Дохід від ліцензування склав 414 млн дол., що на 60% більше, ніж у попередньому кварталі, завдяки підписанню декількох великих ліцензійних угод, що відображають інтерес до додатків АІ.



У першому кварталі 2015 фінансового року компанія прогнозувала дохід у розмірі від 875 до 925 мільйонів доларів. У середньому це на 33,5% більше, ніж за аналогічний квартал попереднього року. На весь фінансовий рік Arm прогнозує дохід у розмірі від 3,8 до 4,1 мільярдів доларів США. У середньому це на 22,2% більше, ніж у 2024 фінансовому році.

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