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В Україні найбільше цікавляться чорним iPhone 14 Pro Max, ціна якого 57499 грн

20 сентября 2022 г., 16:05
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Клієнти АЛЛО найбільше цікавляться чорним iPhone 14 Pro Max за 57499 грн19 вересня маркетплейс АЛЛО, офіційний ділер Apple в Україні, почав приймати передзамовлення на смартфони нової лінійки iPhone 14, які надійдуть у продаж 23 вересня.

Як повідомляється, вже тисячі клієнтів виявили бажання придбати нові моделі. Наразі найпопулярніша модель, ціною якої цікавляться 43,4% тих, хто залишив запит, – iPhone 14 Pro Max. Найпопулярніша її конфігурація – з пам’яттю 128 ГБ (47%), чорний колір Space Black (52%). Також понад третину тих, хто залишив запит, цікавляться конфігурацією 256 ГБ, а флагманським темно-фіолетовим Deep Purple кольором – 37%.

«Найстарша» модель Pro Max традиційно є найбільш популярною в Україні. У 2021 році її замовляли 55% клієнтів АЛЛО, натомість серія Pro становила 30% усіх замовлень.

Наступна за популярністю цього року є модель iPhone 14 Pro (42,8%). Запити на вартість iPhone 14 та iPhone 14 Plus складали менше 10%.

Щодо кольорів, у 2022 році серед старших моделей переважають чорний та фіолетовий; серед молодших – чорний, решта кольорів поки що не мають такої популярності в українців цього року. Минулого року найпопулярнішим кольором був новий небесно-блакитний Sierra Blue.

Вартість iPhone 14 за попереднім замовленням становить:

  • iPhone 14 Pro Max (128 ГБ – 57499 грн, 256 ГБ – 62499 грн, 512 ГБ – 72499 грн, 1 ТБ – 82499 грн);
  • iPhone 14 Pro (128 ГБ – від 52499 грн, 256 ГБ – 57499 грн, 512 ГБ – 67499 грн, 1 ТБ – 77499 грн);
  • iPhone 14 Plus (128 ГБ – 46999 грн, 256 ГБ – 51499 грн, 512 ГБ – 61999 грн);
  • iPhone 14 (128 ГБ – 41499 грн, 256 ГБ – 46499 грн, 512 ГБ – 56499 грн).

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