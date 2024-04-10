Квартальний дохід TSMC сягнув 18,54 млрд дол.

10 апреля 2024 г., 16:51

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Я зазначає Reuters, компанія TSMC повідомила про зростання виторгу в першому кварталі на 16,5%, що перевершило очікування ринку і перевищило прогнози самої компанії. Її продажі зросли на тлі буму попиту на додатки для штучного інтелекту.



Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, серед клієнтів якого Apple та Nvidia, отримав значну вигоду від сплеску попиту на АІ.



Дохід за перші три місяці цього року склав 18,54 мільярда доларів, в порівнянні з 16,72 мільярда доларів за аналогічний період минулого року.



Це перевищило попередній прогноз компанії, яка прогнозувала, що дохід за перший квартал становитиме від 18 млрд до 18,8 млрд дол.



Перша половина року традиційно спокійніша для тайванських технологічних компаній, після святкового ажіотажу на такі товари, як планшети та смартфони на основних західних ринках, але тренд на штучний інтелект підвищує попит навіть у міжсезоння.



Тільки за березень TSMC повідомила, що її дохід зріс на 34,3% в річному обчисленні до 195,21 млрд тайванських доларів і на 7,5% в порівнянні з попереднім місяцем.



TSMC, найдорожча публічна компанія Азії з ринковою капіталізацією 662 млрд дол.

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