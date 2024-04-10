Український офіс Rakuten Viber очолить Ілля Бошняков, який раніше керував AIN.UA

10 апреля 2024 г., 14:35

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Компанія Rakuten Viber, що володіє популярним однойменним месенджером, оголошує про призначення Іллі Бошнякова на посаду регіонального директора в Україні. Він очолить локальну команду та відповідатиме за адаптацію нових функцій для українського ринку та діаспори у світі, а також за партнерства, маркетинг та комунікації в Україні. Раніше за ці активності відповідав віцепрезидент з глобального маркетингу та розвитку Rakuten Viber Атанас Райков з офісу в Софії, Болгарія.

«Я давно захоплююсь ідеєю Rakuten Viber, який спочатку зробив застосунок стандартом для багатьох аспектів щоденного життя, а тепер на цій основі побудував цілу екосистему з продуктів, контенту і сервісів. Я радий доєднатися до команди та разом працювати над рішеннями, які мають помітний позитивний ефект для користувачів, бізнесів і економіки в цілому», – каже Ілля Бошняков.

Раніше Ілля протягом восьми років очолював технологічне медіа AIN.UA, в останні три роки запустив AIN.Capital, AIN.Business і Recruitika. До ЗМІ Ілля керував рекрутингом та HR у групі британських технологічних компаній, що охоплюють індустрії FinTech, GameDev, MarTech та ін.

Цього року Rakuten Viber вже запустив новий продукт для бізнесу та ряд нових функцій, серед головних – бізнес-дзвінки й теки для чатів.

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