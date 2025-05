Digital Realty та Schneider Electric створюють новий цифровий шлюз для Південної Європи

8 мая 2025 г., 13:35

За заявою Schneider Electric, компанія уклала партнерство з Digital Realty, найбільшим світовим постачальником рішень в області хмарних та нейтральних центрів обробки даних, колокації та міжмережевої взаємодії, для запуску нового дата-центру HER1 в Іракліоні, Крит.



На початку квітня 2025 року HER1 став першим нейтральним до операторів об’єктом на острові, відіграючи важливу роль у скороченні цифрового розриву в Південній Європі. Він забезпечує взаємозв’язок міжнародних, регіональних та локальних підводних кабелів, дозволяючи хмарним провайдерам, телеком-компаніям та мережам доставлення контенту (CDN) ефективніше обслуговувати прилеглі регіони.



HER1 працює у тандемі з ринками, що стрімко зростають, зокрема Афінами, Барселоною, Марселем, Римом і Тель-Авівом, і є ключовою частиною середземноморської платформи дата-центрів Digital Realty. Це значний крок до того, щоб зробити Грецію стратегічним вузлом підключення для Південної та Східної Європи, Північної Африки та Близького Сходу.



Після успішного впровадження модульного дата-центру на об’єкті Marseille 2 (MRS2), Digital Realty знову скористалась готовим до впровадження рішенням рівня Tier III з портфоліо модульних дата-центрів EcoStruxure від Schneider Electric. Це дозволило подолати низку викликів на HER1, зокрема: пришвидшений запуск об’єкта (менше ніж за 12 місяців), підвищені вимоги до енергоефективності, а також необхідність у виробництві, тестуванні та доставленні обладнання поза межами об’єкта через його віддалене розташування на Криті.



Для цього Schneider Electric надала спеціалізоване рішення, що включає два повністю інтегровані, модульні енергетичні блоки з обладнанням середньої напруги (MV), трансформаторами, обладнанням низької напруги (LV), системами безперебійного живлення (UPS) та повітряного охолодження. Також було встановлено два великомасштабних дата-холи “все в одному” з енергозабезпеченням, охолодженням та ІТ, оснащені системою моніторингу EcoStruxure для керування будівлею та енергоспоживанням (EPMS).



Окрім того, Schneider Electric забезпечила повний спектр послуг з проєктування, будівництва та консалтингу для дата-центру, включно з усім механічним, електричним (M&E) і програмним обладнанням, виробництвом, складанням, введенням в експлуатацію та системами безпеки. Це дозволило об’єкту HER1 від Digital Realty відповідати жорстким термінам впровадження, зменшуючи ризики збоїв під час монтажу на місці.



«Значні інвестиції Digital Realty у новий дата-центр в Іракліоні підкреслюють нашу відданість ідеї зробити Середземномор’я глобальним вузлом підключення, який з’єднує континенти та сприяє цифровій трансформації», – зазначив Фабріс Кокіо, старший віцепрезидент Digital Realty у Франції. – «Завдяки нашому стратегічному партнерству з Schneider Electric ми пришвидшуємо запуск цього важливого проєкту, щоб оперативно реагувати на зростання цифрового трафіку в регіоні, водночас підвищуючи надійність і різноманітність мереж для підприємств і громад».



За даними Telegeography, міжнародна пропускна здатність у Південній Європі з 2016 року зростала зі складним середньорічним темпом понад 30%, що відповідає шестикратному збільшенню передавальної здатності в регіоні.



Завдяки своєму географічному розташуванню та постійним інвестиціям у підводні мережі, такі як 2Africa, Andromeda, East to Med Corridor (EMC), Medusa та Thetis, багато організацій обирають Крит як стратегічне місце для завершення підводних кабелів та розміщення дата-центрів. Це перетворює регіон на глобальний вузол взаємозв’язку, який об’єднує кілька континентів.



HER1 — перший нейтральний (carrier-neutral) дата-центр Digital Realty на Криті — розташований поруч із точками виходу декількох із цих підводних кабельних систем і забезпечить високонадійну інфраструктуру для хмарних сервісів, операторів підводних мереж і спільнот, що потребують підключення.



«Протягом багатьох років Schneider Electric співпрацює з Digital Realty, щоб задовольнити найвищі стандарти будівництва дата-центрів у всьому світі, і наш спільний проєкт HER1 демонструє величезний потенціал модульних рішень для реалізації складних проєктів у стислий термін із мінімальним ризиком», – зазначив Пабло Руїс Ескрібано, старший віцепрезидент підрозділу Secure Power and Data Center Business, Schneider Electric у Європі. – «Успішне впровадження HER1 є важливим поворотним моментом у розвитку дата-центрів у Південній Європі. Завдяки створенню цього нового глобального вузла підключення на Криті, Digital Realty протягом багатьох років забезпечуватиме зв’язок між клієнтами з різних континентів».

