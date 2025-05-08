Vodafone Україна у першому кварталі збільшив виторг на 14% до 6,59 млрд грн.

8 мая 2025 г., 12:25

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За результатами перших трьох місяців 2025 року група Vodafone Україна збільшила виручку на 14% до 6,59 млрд грн. Основними факторами зростання стали: збільшення обсягів користування дата послугами та кількості інтернет-користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку. Це обумовило також 5% зростання OIBDA – у першій чверті цей показник становив 3,34 млрд грн.

Збільшення користування дата послугами зумовило також зростання показника ARPU – у першому кварталі середній дохід на одного користувача склав 128,2 грн на місяць. Маржа OIBDA залишається на високому рівні – 50.7%, коливання у порівнянні з аналогічним періодом 2024 становить – 4,6 п.п. і обумовлене переважно такими факторами, як зростання вартості електроенергії та витрат на збільшення енергостійкості мережі, а також збільшенням рентної плати за користування радіочастотним спектром.

Чистий прибуток Vodafone Україна у I кварталі становив 697 млн грн. Зниження на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року обумовлене реалізацією реструктуризації єврооблігацій, збільшенням інвестицій та податків. На початку року оператор майже удвічі збільшив інвестиції в інфраструктуру, які протягом першої чверті 2025 року досягли 1,59 млрд грн.

Зокрема Vodafone розпочав модернізацію телеком інфраструктури оператора фіксованого зв’язку Фрінет та продовжив будівництво мереж фіксованого доступу до інтернету на базі сучасної технології GPON. Інтернет для дому від Vodafone, який працює навіть коли в домівках немає світла, за три місяці став доступним для мешканців понад 124 тис. домогосподарств, загальне покриття компанії фіксованим зв’язком за всіма технологіями становить понад 1,9 млн домогосподарств. Vodafone активно будує нові зони у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Миколаєві та Івано-Франківську, Полтаві, Чернігові, Житомирі, Луцьку, Рівному та Тернополі.

Абонентська база залишається стабільною протягом останніх трьох років (-0,6% відносно I кварталу 2024 року). У першому кварталі компанія відзначає збільшення кількості клієнтів контрактної форми підключення – в основному коштом нових IoT підключень та збільшення кількості приватних контрактних абонентів.

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