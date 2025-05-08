BMW встановлює перший супутниковий зв'язок з автомобілями та прямий зв'язок V2X

8 мая 2025 г., 14:35

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Автомобільна асоціація 5G і компанія BMW мають намір продемонструвати перший стандартний супутниковий зв'язок з автомобілями на дорогах загального користування для технології, що буде впроваджено у 2027 році.



У демонстрації, яка відбудеться наступного тижня в Парижі, використовується специфікація стандарту Non-terrestrial Network (NTN) від 3GPP через супутники від Viasat і Skylo. Ключовим моментом є те, що завдяки використанню специфікації 3GPP зв'язок із наземними стільниковими мережами не викликає жодних проблем. Однак супутникові канали зв'язку мають дуже низьку швидкість передачі даних - від 0,5 до 1 кбіт/с - для передачі повідомлень безпеки через супутники на геостаціонарних орбітах.



На виставці 5GAA також будуть показані перші чинні прямі канали передачі даних між автомобілями.



«Ми розглядаємо можливість під'єднання транспортних засобів до будь-яких різних технологій радіодоступу, як до традиційних мобільних мереж, наземних і не наземних, так і до однорангових, від автомобіля до автомобіля, - каже Максим Фламент (Maxime Flament), технічний директор 5GAA. Спочатку ми в основному розглядаємо ефективність і безпеку руху - від простої інформації та безпеки на перехрестях до складніших можливостей підключення з інформацією про динамічні об'єкти навколо автомобіля».



5GAA проводить тестування приймачів для забезпечення сумісності між кількома OEM-виробниками та постачальниками першого рівня. До асоціації входять 10 із 15 найбільших OEM-виробників: BMW, Mercedes, Honda, Audi, VW, Volvo, Renault, Nio, GM, Nissan, Stellantis, Tata і Ford. Як інтегратори до неї також входять Bosch, Continental, Denso, Hundai Mobis, Valeo і Marben. Однак сюди не входить найбільший у світі автовиробник Toyota.



Qualcomm і Mediatek є постачальниками чіпів для модулів Cohda Wireless і Autotalks на Заході, а Huawei та ZTE - у Китаї. До 5GAA також входять вісім із десяти найбільших операторів мобільного зв'язку і два провідні виробники смартфонів.



«Зв'язок стає дедалі важливішим для автомобілів, - каже Олаф Еккарт (Olaf Eckart), керівник інженерного напряму NTN у BMW. Відсутність зв'язку - це не варіант. Супутниковий зв'язок з'явився у нас 3-5 років тому, але тоді він був дорогим і пропрієтарним, з великими терміналами. Для забезпечення хорошого зв'язку необхідна міжгалузева співпраця, і 2022 року було створено перший робочий елемент для задоволення вимог NTN. Існує необхідність таких з'єднань навіть у Європі з постійними розривами в покритті стільникового зв'язку та для усунення наслідків таких лих, як нещодавні повені в Німеччині, які зруйнували інфраструктуру стільникового зв'язку. Щоб отримати економічно ефективне і масштабоване рішення, супутникова технологія повинна бути інтегрована в наземні мережі та буде працювати в діапазоні FR1 нижче 6 ГГц, який використовується NB-IoT і 5G NR».



«Ми розглядаємо це як поетапне розгортання з вузькосмуговою мережею для забезпечення безпеки та переходу до широкосмугової в міру розвитку технології», - каже Тім Дейлі (Tim Daly), віцепрезидент із продажів і розвитку бізнесу глобальної мережі L-діапазону компанії Viasat. Це використання променів, наявних у Європі та в усьому світі, - це справді позитивний крок, якого ми досягли за останні кілька місяців».



Stellantis також використовує технологію NTN у статичній демонстрації вузькосмугових каналів зв'язку, щоб забезпечити повсюдне під'єднання служб екстреної допомоги, каже Лоран Дізамбург (Laurent Dizambourg), керівник інноваційного проєкту Connectivity у Stellantis.



Первісне розгортання очікується до 2027 року.



Зазначимо, прямі канали зв'язку V2X між автомобілями використовують гармонізований діапазон ISM 5,9 ГГц, який не залежить від стільникової мережі. Це забезпечує короткий зв'язок на відстані до 100 м.



«Ми вже давно включили прямий зв'язок V2X до дорожньої карти на період з 2026 по 2029 рік, - наголосив Максим Фламент на конференції 5GAA. Європа буде першою в черзі на впровадження рішення 5G V2X direct».

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