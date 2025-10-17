Десантно-штурмові війська першими впроваджують систему «Імпульс»

17 октября 2025 г., 8:25

0

Міноборони повідомило, що десантно-штурмові війська ЗСУ стануть першим родом військ, де буде повністю розгорнута цифрова система «Імпульс» для обліку військовослужбовців.



«Імпульс» замінює розрізнені таблиці й паперові журнали, швидко дає точну інформацію про людей у підрозділах та допомагає командирам ухвалювати рішення на основі точних актуальних даних.



«Разом із командою цифровізації Десантно-штурмових військ ми маємо досвід успішного впровадження багатьох систем. Тому ДШВ заходять в “Імпульс” першими. Їхня практика допоможе розробникам врахувати досвід реальних користувачів», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Процес впровадження включає забезпечення технікою, розгортання безпечного цифрового середовища, налаштування системи, навчання користувачів. Досвід ДШВ дозволить спланувати розгортання «Імпульсу» в Збройних Силах на базі перевірених кращих практик.



«Десантники першими почали роботу з новим цифровим продуктом, що потребувало додаткових зусиль з боку бригад. Але у підсумку вони зможуть суттєво зменшити витрати часу на бюрократичні процедури, автоматизувати процеси управління військовим персоналом та сформувати базу для розвитку інших цифрових сервісів. Крім того, їхній досвід врахують інші роди та види військ», — повідомив начальник управління персоналу (G1) штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України полковник Віктор Щіпанський.



«Імпульс» — цифрова система обліку військовослужбовців у Збройних Силах України, яка оптимізує роботу служб персоналу, забезпечує швидкий доступ до актуальних даних про людей та швидке формування узгоджених звітів і документів.



Систему розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з багаторічним цивільним досвідом в українських та міжнародних компаніях. Розгортання у війську забезпечують підрозділи Міністерства оборони та Збройних Сил України.

