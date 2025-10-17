IDС: глобальний ринок персональних комп'ютерів у ІІІ кв. зріс на 9,4%

17 октября 2025 г., 9:35

0

Tweet

За даними IDС, світові поставки персональних комп'ютерів у третьому кварталі 2025 року зросли на 9,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши загального обсягу у 75,8 мільйона одиниць. Ці попередні результати свідчать про стійкий попит, зумовлений необхідністю заміни застарілого обладнання та переходом на операційну систему Windows 11.



Незважаючи на загальне сильне зростання ринку, регіональні показники істотно відрізняються. Як зазначив Жан Філіп Бушар, віцепрезидент з досліджень IDC's Worldwide Mobile Device Trackers, найбільший вплив на ринок має перехід до Windows 11 та необхідність оновлення парку старих ПК.



Однак ринок Північної Америки продовжує відчувати значний тиск. На нього негативно впливає шок від імпортних тарифів США та загальна макроекономічна невизначеність. Хоча попит на нові комп'ютери, готові до Windows 11, існує, його реалізація, ймовірно, буде відкладена та розтягнеться до 2026 року.



На противагу цьому, ринок Азійсько-Тихоокеанського регіону (включаючи Японію та Китай) продемонстрував двозначне зростання. За словами Макієка Горніцького, старшого менеджера з досліджень IDC’s Worldwide Device Trackers, основним рушієм попиту була Японія, де відбувалося масштабне оновлення обладнання, пов'язане із закінченням підтримки Windows 10 та реалізацією освітнього проєкту GIGA. В інших країнах регіону зростання було більш помірним через економічні та політичні виклики, а також повільне впровадження Windows 11.



Серед виробників найбільший приріст поставок продемонструвала компанія Lenovo, яка зберегла лідерство з обсягом 19,4 мільйона одиниць та зростанням 17,3% порівняно з минулим роком, зайнявши 25,5% ринку. HP Inc. посіла друге місце з 15 мільйонами поставлених одиниць (19,8% ринку), показавши зростання 10,7%. Dell Technologies зафіксувала скромніше зростання на рівні 2,6%, поставивши 10,1 мільйона ПК. Компанія Apple також зміцнила свої позиції, збільшивши поставки на 13,7% до 6,8 мільйона одиниць. ASUS замикає п'ятірку лідерів з 5,9 мільйона одиниць та зростанням 11,4%.



Загалом, результати третього кварталу 2025 року підтверджують, що, незважаючи на регіональні труднощі, глобальний ринок ПК залишається на траєкторії відновлення завдяки неминучій необхідності оновлення великої бази старих пристроїв.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI