Counterpoint: iPhone 17 випередив на 14% продажі попередньої моделі на старті

Серія смартфонів iPhone 17 перевершила продажі свого попередника на 14% протягом перших 10 днів доступності у Китаї та Сполучених Штатах - двох ключових ринках, які формують основний обсяг світових продажів iPhone. Про це свідчать дані від Counterpoint Research.



Головним рушієм цього зростання стала базова модель iPhone 17. Загальний показник її продажів (sell-out) зріс майже на третину, а серед китайських споживачів попит на неї виявився винятково високим: обсяги продажів майже подвоїлися порівняно з базовим iPhone 16.



Старший аналітик Менмен Чжан (Mengmeng Zhang) пояснила успіх вигідною пропозицією: "Базова модель iPhone 17 є дуже привабливою для споживачів, пропонуючи відмінне співвідношення ціни та якості. Кращий чип, покращений дисплей, більший обсяг базової пам’яті, оновлена селфі-камера - і все це за тією ж ціною, що й торішній iPhone 16. Купівля цього пристрою є очевидним вибором, особливо з урахуванням знижок та купонів. Китайські споживачі винагороджують Apple за це".



На американському ринку найсильніший попит спостерігається на модель iPhone 17 Pro Max. Це пов’язано з тим, що великі оператори зв'язку збільшили максимальні субсидії на $100, що відображає стратегічний зсув до ультрапреміального сегмента.



"Оператори прагнуть максимізувати довічну цінність клієнта, конвертуючи значні субсидії на пристрій у роки вищого щомісячного доходу від послуг через 24- або 36-місячні контракти, - прокоментував ситуацію старший аналітик Моріс Клеехне (Maurice Klaehne). - Акцент на пропозиціях Pro Max зробив ультрапреміальний пристрій Apple більш доступним, посилюючи преміалізацію".



Водночас модель iPhone Air, яка підтримує лише eSIM, показала дещо кращі результати, ніж торішній iPhone 16 Plus. Хоча її доступність у Китаї була відтермінована до кінця жовтня через процес затвердження операторами, старший аналітик Іван Лам (Ivan Lam) зазначив: "Це велика віха для Apple і для впровадження eSIM. Але через коротший період попереднього замовлення та високу ціну порівняно з багатофункціональним базовим iPhone 17, Air, ймовірно, спочатку залишиться нішевим продуктом".

