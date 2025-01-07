 Dell змінює брендування своїх ПК та анонсує нові моделі з NPU

7 января 2025 г., 11:45

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Dell Technologies на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі планує оголосити широке оновлення портфоліо своїх брендів ПК.

Компанія відмовляється від існуючих брендів - Inspiron, XPS, G Series, Vostro, Latitude, OptiPlex та Precision на користь трьох, орієнтованих на різні категорії використання.

Базовий бренд - системи Dell - буде орієнтований на такі сегменти, як шкільна та офісна робота. Лінійка Dell Pro має розширені функції управління для корпоративного використання та портативності. Серія Dell Pro Max призначена для виконання завдань, що вимагають високої продуктивності, таких як навчання штучного інтелекту та автоматизоване проектування. Кожна серія включає супутні продукти - дисплеї, аксесуари та послуги для цільового використання.

«Ми перейшли від восьми різних суббрендів з переважно вигаданими словами до дуже описових назв, які дають зрозуміти, який продукт найкраще підійде для конкретного випадку використання», - зазначив Кевін Тервіллігер, генеральний менеджер з комерційних, споживчих та ігрових ПК.

Керівники компанії посилаються на дослідження Accenture, яке показало, що три чверті покупців відмовляються від покупки, тому що вони перевантажені інформацією.

Відповідно до ребрендингу, Dell також анонсує нові настільні та портативні моделі в лінійці ПК зі штучним інтелектом. Моделі Dell Pro пропонують вибір процесорів Intel Core Ultra (Series 2) та AMD Ryzen, обидва з яких мають інтегрований нейронний процесор (NPU) та графічний процесор, а також центральний процесор.

Анонсовано Dell Pro AI Studio - це набір перевірених компанією інструментів, фреймворків, шаблонів і моделей, які розробники та ІТ-адміністратори можуть використовувати для створення та управління програмним забезпеченням АІ на будь-якому типі базового обладнання.

Для підприємств нові моделі Dell Pro 13/14/16 Plus доступні в різних формфакторах, всі з однаковим системним BIOS для спрощення замовлення та управління.

Dell Pro 13/14 Premium - це легкий ноутбук, орієнтований на мандрівників, яким потрібна висока продуктивність і портативність. Доступні з 13- та 14-дюймовими дисплеями, ці пристрої важать 1 кг, що приблизно на 0,45 кг легше, ніж їхні попередники з серії Latitude.

Dell заявляє, що нові ноутбуки забезпечують до 21 години автономної роботи - приблизно на 65% більше, ніж попередні моделі, а також на 36% вищу продуктивність при виконанні багатопотокових завдань, на 19% вищу при виконанні однопотокових завдань і на 82% вищу при рендерингу графічних зображень. Також кажуть, що це найтихіший комерційний ноутбук, який коли-небудь випускала компанія, завдяки конструкції СО з двома вентиляторами.

Dell Pro 14 Premium стане першим комерційним ноутбуком з дисплеєм Tandem OLED - технологією, яка використовує кілька шарів OLED-елементів для підвищення яскравості, ефективності, терміну служби та продуктивності. Dell заявляє, що Tandem OLED на 24% більш енергоефективніший і на 49% легший, ніж традиційні OLED-дисплеї, при цьому забезпечує більш яскраві кольори.

Ноутбуки Pro Max 14 і 16 призначені для робочих навантажень, що вимагають високої продуктивності та портативності. Ці моделі мають діагональ дисплея до 16 дюймів із роздільною здатністю Quad High Definition Plus, що перевищує стандартну роздільну здатність стандартних дисплеїв QDH 2560x1440. Пристрої додатково підтримують Nvidia RTX 2000 Ada-покоління графічних процесорів для ноутбуків, оптимізованих для роботи зі штучним інтелектом.

Нові настільні комп'ютери Dell Pro доступні в мікро-, тонкому і баштовому варіантах, всі з процесорами Intel Core Ultra і AMD Ryzen, а також графічними процесорами Nvidia RTX і AMD на вибір. Dell заявила, що це також перші комерційні настільні комп'ютери з інтегрованими графічними процесорами.

Dell також представила дві нові лінійки моніторів. Монітори UltraSharp 32 і 27 з роздільною здатністю 4K Thunderbolt Hub використовують вдосконалену технологію In-Plane Switching Black, яка забезпечує кращі показники контрастності та глибші рівні чорного кольору, ніж звичайні IPS-панелі. Вони мають частоту оновлення 120 Гц, що зменшує навантаження на очі, а також автоматичне регулювання яскравості та колірної температури для мінімізації відблисків.

Модель 32 Plus 4K Quantum dot на основі квантових точок має те, що Dell назвала просторовим 3D-звуком, покращеним завдяки штучному інтелекту.

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