Капіталовкладення гіперскейлерів зросли на 82% у III кв. 2024 року

7 января 2025 г., 10:25

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Згідно з нещодавно опублікованим звітом Dell'Oro Group поточні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту сприяли 82-відсотковому зростанню капітальних витрат гіперскейлерів на центри обробки даних у третьому кварталі 2024 року. Крім того, ринки серверів загального призначення та систем зберігання даних відновлюються, демонструючи двозначне зростання доходів протягом останніх трьох кварталів поспіль.

«На сервери, в основному орієнтовані на робочі навантаження для навчання AI, припадає більша частина витрат американських і китайських гіперскейлерів на сьогоднішній день, - наголосив Барон Фунг (Baron Fung), старший. директор з досліджень в Dell'Oro Group. - У той час як системи NVIDIA GPU були домінуючим рішенням, особливо для більш широких хмарних і корпоративних розгортань, американські гіперскейлери стають більш вертикально інтегрованими, збільшуючи використання серверів AI з кастомними прискорювачами. Ці кастомні архітектури, оптимізовані для робочих навантажень кожного постачальника хмарних послуг, можуть забезпечити значну економію капітальних і поточних витрат завдяки підвищенню ефективності. Тим часом, впровадження прискорених обчислень для сегменту гіперскейлерів також набирає обертів: витрати на них зросли більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року».

Очікується, що глобальні капітальні витрати на центри обробки даних зростуть на 44% у 2024 році, що буде зумовлено стійким попитом на інвестиції в інфраструктуру, пов'язану і не пов'язану зі штучним інтелектом.

Dell очолила рейтинг продажу серверів у третьому кварталі 2024 року, а IEIT Systems і HPE дщо відстали від неї. Прискорені сервери склали приблизно 40% доходу виробників серверів за квартал. Постачальники серверів White-box домінували на ринку, захопивши понад 60% частки доходу, щоб задовольнити стійкий попит на гіпермасштабовані системи.

Інвестиції в AI залишаться ключовим драйвером зростання, хоча очікується, що зростання капітальних витрат на центри обробки даних у 2025 році сповільниться, оскільки деякі постачальники хмарних сервісів тимчасово призупинять свою експансію.

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