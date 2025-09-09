Компактна робоча станція Acer Veriton GN100 AI Mini Workstation базується на NVIDIA GB10 Superchip

9 сентября 2025 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Acer презентувала Veriton GN100 AI Mini Workstation – компактний і водночас потужний комп’ютер, призначений для локального керування великими AI-моделями. Цей пристрій зменшує залежність від хмарних сервісів і допомагає знизити пов’язані з ними витрати.



В основі новинки – NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, який забезпечує продуктивність інструментів AI з технологією FP4 до 1 петафлопса. Систему укомплектовано ядрами CUDA нового покоління, ядрами Tensor 5-го покоління та 20 процесорними ядрами ARM, а також модулем уніфікованої системної пам’яті на 128 ГБ та 4 ТБ сховища на SSD NVMe M.2. Завдяки цій конфігурації у вашому розпорядженні опиняється пристрій у формфакторі мінікомп’ютера з продуктивністю серверного рівня.



Модель Acer Veriton GN100 містить програмний стек NVIDIA AI, що пропонує комплексне рішення для AI-розробників. Розробники, дослідники, фахівці з обробки й аналізу даних і студенти можуть послуговуватися стандартними фреймворками та інструментами, як-от PyTorch, Jupyter та Ollama, щоб створювати прототипи, налаштовувати, тестувати та розгортати великі мовні моделі локально або безперешкодно масштабувати процеси у хмарну інфраструктуру чи інфраструктуру дата-центру.



Завдяки мережному адаптеру NVIDIA ConnectX-7 NIC користувачі можуть з’єднати два пристрої Acer Veriton GN100, щоб масштабувати процес і працювати з AI-моделями, які містять 405 млрд параметрів. Різні варіанти підключення та високий рівень захищеності в пріоритеті: модель може похизуватися підтримкою технології Wi-Fi 7, чотирма портами USB 3.2 Type-C, портом HDMI, роз’ємом Ethernet та замком Kensington, що гарантують надійний захист і швидку інтеграцію систем.



Робоча станція Acer Veriton GN100 AI Mini Workstation надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки з початковою ціною 3999 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI