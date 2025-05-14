DeepComputing випустила DC-ROMA RISC-V AI PC

14 мая 2025 г., 9:35

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Компанія DeepComputing представила, за її заявою, «перший у світі» RISC-V AI PC, який вже доступний для спільноти розробників. Цей комп'ютер, що отримав назву DC-ROMA RISC-V AI PC, побудований на модульній платформі Framework для ноутбуків і працює на базі SoC EIC7702X від ESWIN Computing з 8 обчислювальними ядрами SiFive P550. Система постачається з попередньо встановленою Ubuntu Desktop 24.04 LTS і, крім RISC-V CPU, оснащена потужним 40 TOPS NPU, кластером векторної обробки (12-бітний векторний 8-ядерний процесор), підтримкою кодування відео 8K @50 FPS, можливістю встановлення до 64 ГБ LPDDR5 пам'яті та NVMe сховища (до 1 ТБ). Усе це робить його придатним для серйозних розробок і експериментів зі штучним інтелектом.



За словами генерального директора DeepComputing Юнінга Ляна (Yuning Liang), AI PC був створений «для розширення можливостей розробників, які вірять у локальний AI, відкриті інновації та стійкі обчислення», і являє собою «основний крок до більш відкритого і такого, що поважає приватне життя, цифрового майбутнього».



Особливість цього ПК полягає в тому, що він орієнтований на локальні обчислювальні потужності AI. Маючи понад 40 TOPS обчислювальних потужностей для AI, він може запускати складні моделі AI, такі як великі мовні моделі, повністю на пристрої, не вимагаючи хмарних підключень. Це означає, що розробники можуть створювати додатки AI, повністю контролюючи свої дані, конфіденційність і витрати.



Нірав Патель (Nirav Patel), засновник і генеральний директор Framework, сказав: "Цей запуск є потужною демонстрацією того, що можливо, коли модульний дизайн поєднується з відкритою архітектурою. Ми раді, що DeepComputing пропонує значно потужніший RISC-V-процесор розробникам по всьому світу через екосистему Framework Laptop".



ПК DC-ROMA RISC-V AI вже доступний для попереднього замовлення (ціни починаються від $349), а його публічні демонстрації заплановані на найближчих галузевих заходах, зокрема на RISC-V Summit Europe і Computex Taipei 2025.

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