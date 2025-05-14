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Німеччина надала найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України - 400 млн євро

14 мая 2025 г., 10:25
Герман Галущенко обговорив з новопризначеною міністеркою економіки та енергетики Німеччини потенційні напрямки співпраці
13 травня 2025, 20:17
 
У межах зустрічі міністрів енергетики ЄС у Варшаві міністр енергетики України Герман Галущенко провів двосторонню зустріч з Федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катериною Райхе.
 
Очільник Міненерго подякував Німеччині за підтримку, яка надається українському енергосектору з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України, що становить майже 400 млн євро. 
 
Окремо сторони обговорили напрямки поглиблення співпраці для посилення енергетичної стійкості України, підготовки до наступного опалювального сезону, а також забезпечення поточних потреб українського енергосектору.

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