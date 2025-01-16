Counterpoint: ринок смартфонів відновився у 2024 р. після двох років падіння

16 января 2025 г., 12:35

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Світовий ринок смартфонів повернувся до зростання у 2024 році після двох років щорічного падіння, згідно з попередніми результатами Counterpoint Research.

Світові продажі смартфонів у минулому році зросли на 4% у порівнянні з попереднім роком, оскільки споживчі настрої були кращими, ніж у попередні роки, завдяки макроекономічному покращенню. Продажі смартфонів у 2023 році були найнижчими за останнє десятиліття.

«2024 рік став роком відновлення та нормалізації після складного 2023 року. Смартфони продовжують залишатися важливим продуктом, що відіграє ключову роль у повсякденному житті людей, і в міру того, як макроекономічний тиск пом'якшувався, ринок почав демонструвати ознаки відновлення з четвертого кварталу 2023 року, і тепер зростає вже п'ять кварталів поспіль. Майже всі ринки продемонстрували зростання, на чолі з Європою, Китаєм та Латинською Америкою», прокоментував динаміку ринку директор з досліджень Counterpoint Research Тарун Патак (Tarun Pathak).

У 2024 році Samsung продовжував лідирувати на ринку завдяки високому попиту на лінійки продуктів S24 та A-серії. Серія S24, перший телефон, що позиціонується як пристрій зі штучним інтелектом, перевершила своїх попередників і була особливо добре прийнята в Західній Європі та США. Apple з часткою 18% посіла друге місце. Серія iPhone 16 була зустрінута змішаною реакцією, частково через недостатню доступність Apple Intelligence на момент запуску. Тим не менш, компанія продовжувала активно зростати на своїх непрофільних ринках, таких як Латинська Америка, Африка та Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Xiaomi зростав найшвидше серед п'яти найбільших брендів у 2024 році, чому сприяли реорганізація портфоліо, просування преміум-класу та агресивна експансія.

OPPO посіла четверте місце з падінням у річному обчисленні, але завершила рік із сильнішим імпульсом.

vivo замкнула п'ятірку лідерів завдяки високим показникам в Індії та Китаї, де вона завершила рік як найпопулярніший виробник обладнання.

Перша п'ятірка залишилася такою ж, як і в 2023 році, але втратила деяку частку через агресивну конкуренцію з боку Huawei, HONOR і Motorola, найбільш швидкозростаючих OEM-виробників серед усіх топ-10 брендів.

Минулий рік також приніс у смартфони GenAI - потенційно революційну технологію. Хоча смартфони з підтримкою генеративного штучного інтелекту поки що обмежуються преміум-сегментом, Counterpoint очікує, що GenAI стане нормою і для пристроїв середнього цінового діапазону. До 2028 року аналітики прогнозують, що дев'ять з десяти смартфонів вартістю понад $250 будуть підтримувати GenAI.

Хоча обсяги продажів смартфонів навряд чи досягнуть пікових рівнів, які спостерігалися в доковідні часи, преміалізація означає, що доходи продовжуватимуть зростати разом із зростанням середніх цін продажу. Поставки ультрапреміальних смартфонів, тобто тих, що коштують понад 1000 доларів, зростали найшвидше у 2024 році, оскільки споживачі віддавали перевагу витрачати більше на свій наступний смартфон. Цьому сприяли субсидування пристроїв на розвинених ринках і легка доступність дешевого фінансування у країнах, що розвиваються. У 2025 році Counterpoint очікує, що зростання доходів продовжить випереджати зростання обсягу: доходи зростуть на 8% р/р порівняно з 4% зростанням обсягу поставок.

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